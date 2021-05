Escola distribui livros à comunidade em alusão ao Dia da Língua Portuguesa

O prefeito de Várzea Grande, Kalil Baracat, conheceu na tarde de quarta-feira, 05 de maio, o programa “Cidade Empreendedora Sustentável”, desenvolvido em Mato Grosso pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o Sebrae. O programa se propõe a auxiliar no avanço do município com a implantação de políticas de desenvolvimento em diversos eixos – econômico, social, público, privado, de saúde, educacional, de segurança pública e fomento do empreendedorismo local, sempre de forma sustentável.

A apresentação foi feita pelos representantes do Sebrae, José Tavares e Mayra Piovezan. “Tudo começa com um diagnóstico do município, levantamento de oportunidades e uma sugestão de planejamento estratégico”, explicou ao prefeito, o analista técnico do Sebrae José Tavares, enfatizando que no atual contexto vivido pelo país, devido a crise da pandemia da Covid-19, o programa Cidade Empreendedora pode envolver uma série de ações voltadas para empresários, futuros empresários, agentes públicos, crianças e adolescentes, principalmente o que ele definiu como “empreendedores de necessidade” – “são as pessoas que perderam seus empregos e tiveram que se virar para manter o sustento”.

Para o Chefe do Executivo municipal, uma possível parceria com o Sebrae para implantar o “Cidade Empreendedora Sustentável” poderia proporcionar desenvolvimento de novos negócios, da agricultura familiar, à ambulantes, aos microempreendedores individuais (MEIs), empresários, comércio e, principalmente, ao servidor público municipal.

“Sabemos que o município precisa avançar em alguns pontos como a qualificação e a reciclagem dos servidores municipais. Acredito que seria, inclusive, uma ação motivacional para prestarmos um serviço à sociedade com mais qualidade e humanizado. Além, é claro, de melhoramento salarial, é preciso trabalhar a capacitação e formação do ente público para que ele possa fornecer melhores práticas para o empresário do município. O resultado surtirá grande efeito junto à classe empresarial, bem como ao poder público, e deixaremos algo concreto para o servidor que é o maior patrimônio da prefeitura”, declarou o prefeito.

No quesito cultura empreendedora, José Tavares acrescentou que podem ser implantados programas de empreendedorismo com crianças, adolescentes e jovens, que envolvem alunos do ensino fundamental. “Podemos realizar várias ações em conjunto focadas na gestão, entre elas, um pacote de soluções para o aprimoramento do ambiente de negócios. O foco este ano do Sebrae com o programa é ajudar os municípios a superar essa pandemia”, completou.

“Hoje tivemos uma primeira tratativa com o Sebrae, conhecemos o programa e sabemos que é preciso avançar no atendimento humanizado ao cidadão, bem como gerar um ambiente mais propício aos negócios. Instituições, como o SEBRAE, são referências no apoio à micro e pequenas empresas. Nossa gestão tem buscado a qualificação e profissionalização, tanto assim que uma das primeiras coisas que fiz foi firmar parceria com a Caixa Econômica Federal para fiscalização dos recursos e qualidade das obras públicas no município, e, vamos continuar nesse caminho de parcerias”, disse Kalil Baracat, destacando a transparência e zelo com o serviço público.

O secretário de Desenvolvimento Urbano, Econômico e de Turismo, Ricardo Azevedo Araújo, afirmou que vai analisar a proposta recebida e reportar ao prefeito Kalil Baracat, mas adiantou que ações como a implantação de prédios públicos sustentáveis, capacitação para pequenos produtores, valorização do servidor público e fomento da economia são importantes para Várzea Grande.

De acordo com a assistente do Sebrae, Mayra Piovezan, caso a Prefeitura de Várzea Grande sinalize o aceite no termo de cooperação com o Sebrae, o projeto teria durabilidade de, pelo menos, 18 meses. Criado em 2018, o Cidade Empreendedora Sustentável já foi executado em 19 municípios de Mato Grosso. Segundo dados do Sebrae, só neste ano, 11 municípios já aderiram ao programa. Também participaram da reunião, os secretários municipais Gonçalo de Barros (Assuntos Estratégicos), Silvio Fidélis (Educação, Cultura e Lazer) e João Carlos Cardoso (Planejamento).