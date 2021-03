Escola do Campo de Várzea Grande entrega ovos de páscoa para alunos 

Legenda:

Por determinação do prefeito Kalil Baracat, Várzea Grande vai avançar ainda mais em relação a vacinação da população, por faixa etária, como determina o Plano Nacional de Imunização – PNI do Ministério da Saúde, após superar os 15 mil vacinados, sendo que apenas no último sábado, 27 de março, aplicou 3.112 doses, com um novo ponto fixo de vacinação, no Complexo Esportivo Júlio Domingos de Campos (FIOTÃO), nesta quarta-feira, 31 de março.

Várzea Grande recebeu um total 26.276 doses de vacinas, menos de 10% de sua população, que segundo o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é de 287.526 mil (2020), sendo que deste total foram recebidas 18.538 de 1ª dose do quais foram aplicadas até hoje 12.256 ou 66,1% e 7.738 de 2ª dose das quais foram aplicadas 3.454 vacinas ou 44,6%.

Idosos de 70 anos e acima serão vacinados das 8 às 16 horas, nesta etapa, sendo que somente aqueles que tiveram confirmada sua inscrição, por e-mail ou SMS, é que receberão a primeira dose da vacina disponível. E a expectativa é de vacinar 600 idosos neste primeiro projeto piloto que se funcionar vai ser repetido outras vezes durante as próximas semanas.

“Queremos e vamos avançar mais, pois além das regras de biossegurança da Organização Mundial de Saúde (OMS), de mais leitos de UTI, Enfermarias, Centros de Triagens e de Testagem, apostamos na vacinação em busca da imunização completa de nossa população”, disse o prefeito Kalil Baracat.

Além da vacinação nesta quarta-feira, 31 de março, no Fiotão, na quinta-feira, 1º de Abril, por causa da quarentena e do Decreto Municipal, além das comemorações da Sexta-Feira Santa e da Páscoa, será realizada uma nova rodada de vacinação com Ponto Fixo e Drive-Thru na Clínica Médica do Centro Universitário Várzea Grande (UNIVAG), lembrando que no Fiotão só haverá ponto fixo, ou seja, não serão aplicadas doses via drive thru por questões de logística de trânsito.

Fora isso, os vereadores aprovaram projeto de Lei de autoria do prefeito Kalil Baracat que simbolicamente transferiu o feriado de 15 de maio, Aniversário da Emancipação Político-Administrativa de Várzea Grande, para a próxima segunda-feira, 05 de abril, quando a cidade completa 154 Anos.

“Trabalho e acredito que em maio, possamos novamente comemorar o aniversário de Várzea Grande novamente, mas por termos controlado a pandemia ou até mesmo termos vacinado nossa população inteira o que seria um presente inestimável para todos”, disse Kalil Baracat.

Para o dia 1º de Abril, na UNIVAG, a estimativa é de vacinarmos 2.400 idosos, também na faixa de 70 anos ou mais, para que posteriormente a isto, se possa avançar para outras faixas de idades como 60 ou 65 anos.

“Quanto mais reduzirmos a idade, a faixa etária a ser vacinada, maior se torna o número de pessoas a serem vacinadas e mais pessoal, mais estrutura e logística temos que colocar em prática, por isso estamos neste projeto piloto no Fiotão e queremos avançar ainda mais, para as Clínicas de Atenção Primária, as antigas Policlínicas do Parque do Lago, 24 de Dezembro, Marajoara e Jardim Glória contemplando todas as regiões de Várzea Grande”, explicou o secretário de Saúde, Gonçalo Barros.

O prefeito e o secretário lembraram ainda que a imunização completa das pessoas já vacinadas, segundo os cientistas e médicos, acontece entre 20 até 35 dias após a segunda dose recebida, por isso a necessidade de reforçar o distanciamento social, o uso de máscara e álcool em gel, bem como outras medidas higiênicas.

Gonçalo de Barros, afiançou as medidas que estão sendo adotadas pelo Comitê Municipal de Enfrentamento ao Novo Coronavírus (COVID-19) de Várzea Grande, mais restritivas contidas nos Decretos Municipais, na expectativa de minimizar a transmissão do novo coronavírus, e a necessidade da colaboração da população em manter o distanciamento social, e não realizar encontros e festas familiares, principalmente nesta época com a chegada da Páscoa.

“Temos que nos conscientizar coletivamente que a transmissão está alta, estamos na categoria vermelha, que significa alerta máximo, e temos que proteger nossos familiares, saindo de casa o menos possível, e se tiver que sair seguir as regras do uso obrigatório da máscara, higienização das mãos e distanciamento social”, disse o secretário, lembrando que só serão vacinados os idosos que fizeram o cadastro e tiveram a confirmação das equipes da Vigilância em Saúde, e a opção por ponto fixo na ação de vacinação no “Fiotão”.