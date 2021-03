Escola Estadual Plena Antônio Epaminondas realiza “feirão” de disciplinas eletivas

A Escola Estadual Plena Antônio Epaminondas, localizada no bairro Lixeira, em Cuiabá, realizou na primeira semana de março o ‘Feirão das Eletivas’, com vídeos de apresentação de cada proposta aos alunos, além de formulários digitais, pela plataforma Google For Educacion – para quem acompanha as aulas de forma online. Para quem estuda por meio de apostilas, existe a opção de formulários impressos.

As disciplinas eletivas são matérias temáticas que fazem parte da base diversificada da escola plena, articuladas com duas ou mais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o que permite aprofundar os conhecimentos dos estudantes.

O foco das eletivas é potencializar a formação dos estudantes de forma interdisciplinar, com ações atrativas, criativas e inovadoras. Segundo a professora orientadora Débora Moreira, em cada início de semestre a escola oferece aos estudantes um catálogo de disciplinas eletivas para escolher uma de sua preferência.

“Essa iniciativa é mais uma forma que a Escola Antônio Epaminondas encontrou para reafirmar o seu compromisso de oferecer uma educação comprometida com os sonhos de cada jovem e com seu projeto de vida”, assinala a orientadora.

Neste ano, os estudantes tiveram à disposição um catálogo com oito opções:

Câmera em ação

Pretende desenvolver nos estudantes a habilidade de criar vídeos criativos, compreendendo técnicas para efetuar filmagens, além de todo o processo de preparação, bem como a edição para se chegar a um produto: o filme. Além disso, visa aguçar o senso críticos dos alunos, efetuando leituras sobre a construção dos vídeos e os temas abordados ao abordar o gênero cinematográfico.

De bem com a vinda

Traz informações importantes para os estudantes para que sejam protagonistas de um estilo de vida saudável. Nela os alunos irão conhecer os alimentos que além de saborosos, promovem a saúde e o nosso bem–estar.

Nihon Yabaine – a cultura milenar

O foco dessa eletiva é ampliar os conhecimentos dos estudantes sobre a cultura milenar japonesa. Os alunos vão aprender sobre os samurais, as gueixas, gastronomia, origami, rituais, entre outras coisas.

“O planeta no limite!”

A proposta da disciplina eletiva surgiu da necessidade de sensibilizar a comunidade escolar quanto à importância de atitudes sustentáveis, favorecendo a mobilização da comunidade escolar.

Verdeologia

Sserão abordados assuntos que estão, direta ou indiretamente, relacionados às plantas. No decorrer do curso da verdeologia os estudantes conversarão sobre filosofia, sociologia, biologia, geografia, matemática, línguas portuguesa e inglesa, física, história, artes, química e educação física tendo, sempre, a planta como tema central do conhecimento.

Epa News – jornal bilíngue

Na Eletiva “Epa News” os estudantes montarão um jornal online divulgando as boas práticas realizadas na escola tanto pelos jovens protagonistas quanto pelos professores, pais e toda comunidade escolar.

Do jeito que a gente é

A proposta busca discutir as diversidades humanas no espaço escolar, possibilitando a todos o espaço de voz. Com isso, as atividades serão divididas em momentos de estudos e momentos de reflexão coletiva, nos quais serão convidados pesquisadores, pessoas de instituições que trabalhem com a temática em questão.

Multimídias para mudar o mundo

Essa disciplina eletiva foi pensada para quem gosta de vídeos, fotografia, podcast, mídias sociais. Nela os estudantes irão aprender a editar vídeos, fazer fotografias, produzir podcast e postar em nossas redes sociais. Tudo isso com conteúdo ambiental, buscando sensibilizar pessoas para a necessidades de cuidarmos melhor do planeta.