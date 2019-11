Escola municipal de Várzea Grande recebe Projeto Escolar do Tribunal de Justiça

A Escola Municipal de Educação Básica “Emanuel Benedito de Arruda”, que atende 560 alunos no bairro Santa Maria em Várzea Grande, é a terceira unidade escolar do município escolhida pelo Juizado Especial Criminal Unificado de Várzea Grande para receber a terceira estação terapêutica e preventiva do “Projeto Escolar”. Inaugurado na tarde dessa quinta-feira 31 de outubro. O espaço contempla brinquedoteca, biblioteca, videoteca, espaço lúdico e educacional, além de 19 computadores. O objetivo do projeto é de envolver as crianças e estimulá-las a permanecer no ambiente escolar com espaços voltados para o fomento do conhecimento e do despertar de habilidades e criatividade intelectual.

“O principal objetivo do ‘Projeto Escolar’ é de contribui para o desenvolvimento humano de cidadãos que serão autores da sua própria história. Ele existe desde 2017 e é um desdobramento do programa ‘Justiça em Estações Terapêutica e Preventiva’. No todo, buscamos proteger famílias em situação de vulnerabilidade social que vivem em bolsões com altos índices de criminalidade ou dependência química das drogas. Queremos oferecer aos estudantes, por meio da leitura, do teatro, do cinema, da tecnologia e do trabalho artesanal novos espaços de diálogos para a formação intelectual. Parabenizamos a prefeita Lucimar Sacre de Campos que tem um olhar diferenciado para a educação como vimos aqui nesta escola, onde já são desenvolvidas aulas de balé, música, judô, entre outras atividades, inclusive em tempo ampliado”, declarou a juíza autora do Programa, Amini Haddad Campos.

Durante a inauguração, a prefeita Lucimar Sacre de Campos agradeceu a parceria do Tribunal de Justiça e destacou que o Programa Escolar irá contribuir para os bons índices alcançados pela unidade escolar e beneficiar a comunidade escolar do bairro Santa Maria. “É uma honra poder oferecer aos alunos um espaço que incentive o hábito da leitura, ampliando o universo do conhecimento. É fundamental promover o acesso à cultura, educação e à cidadania, dando oportunidade para que todos estejam preparados para enfrentar os desafios da vida adulta. Nossa EMEB “Emanuel Benedito de Arruda” já é referência por ser Escola em Tempo Ampliado, ter um dos melhores índices estaduais do IDEB, oferecer aulas de raciocínio lógico, letramento, dança e esportes. Com certeza este novo espaço só irá somar para nossas escolas continuarem a ser referência em educação”.

O desembargador Marcos Machado, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) que prestigiou a inauguração , enfatizou papel do Poder Judiciário em ações humanitárias junto à sociedade. “O Poder Judiciário não pode ficar apenas assistindo os problemas que vêm atacando a nossa sociedade. Além de defender os direitos de cada cidadão, promovendo a justiça e resolvendo os prováveis conflitos que possam surgir na sociedade, através da investigação, apuração, julgamento e punição, o Poder Judiciário precisa desenvolver projetos e ações como esta de grande diferencial, a qual trabalha a terapia e a pratica da responsabilidade social de transformar vidas. O Projeto Justiça em Estações Terapêuticas e Preventivas prevê um novo formato de atendimento, voltado para a assistência integral do dependente químico e à sua família. Dessa forma, torna-se possível expandir a atividade terapêutica em três estações de atuação: a terapêutica, a preventiva e de assistência social.Por isso é importante, desenvolver ações nas escolas, junto a crianças e jovens e despertar potencialidades, para que tenham oportunidade de um futuro promissor. O projeto cumpre esta função social ”, explicou.

Ainda segundo a prefeita, a entrega do novo espaço vai beneficiar diretamente crianças e adolescentes com foco na humanização. “Várzea Grande, ganha um importante espaço de cidadania. Os alunos poderão desfrutar de um espaço humanizado, qualificado e tecnologicamente apropriado. Aqui serão realizados diversas atividades voltadas para o ensino aprendizagem na formação e construção do saber. A prefeitura está empenhada em oferecer oportunidades e novas alternativas para os alunos de Várzea Grande”, sublinhou a prefeita.

De acordo com a secretária adjunta de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Benedita Ponce, ressaltou o compromisso da atual gestão com a Educação. “Não estamos apenas cumprindo a legislação, a Educação em Várzea Grande prioriza a questão pedagógica e potencializa os alunos também na cultura, no esporte e na cidadania”, declarou.

A diretora da EMEB “Emanuel Benedito de Arruda”, Josiane Maria da Silva acrescentou que o novo espaço na unidade escolar irá intensificar o desenvolvimento educacional dos alunos. “Nossa escola tem sido um exemplo em qualidade de ensino, já produziu diversos resultados positivos com a implantação da Escola de Tempo Ampliado (ETA), recebemos um prêmio internacional e agora, com um ambiente totalmente adequado, contribuirá ainda mais na formação das nossas crianças”, destacou.

O Projeto Escolar é uma parceria do Tribunal de Justiça, Juizado Especial Criminal Unificado de Várzea Grande e Prefeitura Municipal. Já está implantado na EMEB “Abdala José de Almeida”, na EMEB “Joaquim da Cruz Coelho” e agora com a EMEB “Emanuel Benedito de Arruda” alcança mais de 1,5 mil alunos do ensino fundamental. Todos os espaços contam com sala para literatura infantil e literatura geral, laboratório de informática, videoteca e brinquedoteca.

Por: Rafaela Maximiano – Secom/VG