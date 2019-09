Escola Pública capacita população para segurança no trânsito em Mirassol D’Oeste

A Escola Pública de Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT) realizou, ao longo desta semana, no município de Mirassol D’Oeste, cursos de capacitação em direção defensiva, pilotagem segura e multiplicadores da educação. Participaram das capacitações 84 pessoas, entre servidores municipais e população em geral.

Através dos cursos de direção defensiva e pilotagem segura a Escola Pública de Trânsito do Detran-MT sensibilizou condutores e futuros condutores a adotarem comportamentos seguros no trânsito, por meio de conhecimento e técnicas de prevenção de acidentes de trânsito e sobre a importância do cumprimento das leis de trânsito.

Quanto à formação de multiplicadores, a gerente da Escola Pública de Trânsito-DETRAN/MT, Martinha Helena Melgar Cruz, explica que, em razão da importância do protagonismo social no processo de redução da violência no trânsito, faz-se necessário que novas parcerias sejam realizadas.

“Formando multiplicadores conseguimos atingir uma parcela significativa da população no processo de construção de um novo olhar sobre o trânsito, atentando-se quanto ao direito de ir e vir com segurança das pessoas”, comentou a gerente.

Martinha ressalta ainda que a formação desses profissionais e outros cidadãos contribui para que seja desenvolvida no Estado uma cultura de promoção da paz no trânsito. “Uma necessidade imperativa, considerando os altos índices de morbimortalidade no trânsito”, disse.

Um dos participantes do curso, cabo PM Luis Alberto Guerra, do 17º Batalhão da Polícia Militar de Mirassol D’ Oeste e membro do Conselho Municipal de Trânsito, destacou a importância da participação de todos na segurança do trânsito.

“O trânsito ainda é uma das principais causas de mortes e é um gasto muito grande para o Estado, quanto ao serviço de saúde, reabilitação das vítimas. É o cidadão quem paga essa conta através de impostos. Esse curso é de grande valia e traz a conscientização às pessoas. É uma forma de atualizar o conhecimento no trânsito e ajudar na conduta consciente”, disse.

O coordenador municipal de trânsito de Mirassol D’ Oeste, Haroldo Greve, também enfatizou a importância dos cursos. “Em parceria com a Junta Administrativa de Recurso de Infração (Jari) do município não estamos medindo esforços para que o trânsito de Mirassol seja seguro e responsável, em respeito às leis. E para isso é importante trabalhar a educação para o trânsito”, completou.