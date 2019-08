Escola Técnica de Barra do Garças oferta 135 vagas para cursos de inglês e redação

A 2ª edição da Gincana do Estudante agitou a Escola Estadual 19 de Dezembro, em Nova Ubiratã (502 quilômetros ao Norte de Cuiabá). As provas envolveram venda de rifas, com prêmios doados pelo comércio local, arrecadação de roupas e alimentos para doação à população carente, além de provas e brincadeiras. O evento ocorreu na última sexta-feira (09.08), em homenagem ao Dia do Estudante, comemorado no domingo (11.08).

Segundo a coordenadora pedagógica, Danny Magalhães, a gincana é organizada com o intuito de integrar alunos de diversas turmas, do 7º ano ao ensino médio, organizadas em quatro cores, com direito a mascotes e gritos de guerra.

“Fizemos um trabalho espirituoso através de doação de roupas. E uma competição de uma forma saudável, pois os alunos brincaram e se divertiram muito. Neste ano, a participação dos alunos foi maior e isso é muito bom”, comemora a coordenadora.

A estudante Joice Petry foi uma das que vibraram com o evento. Segundo ela, a gincana escolar possibilitou trabalhar em equipe e cada aluno pode ver a importância de cada um para que as coisas aconteçam.

O professor Alex Sandro Macedo de Araújo, um dos participantes do evento, acredita na metodologia de ensino que envolvem atividades de interação social como a gincana estudantil.

“É uma ação que faz com que o aluno participe de um projeto que busca não só a diversão, mas a interação com colegas de outros turnos também. Um projeto desses, deixa o aluno motivado e traz uma visão mais aberta do trabalho coletivo. A gente vê nos olhos o espírito de uma competição sadia”, frisa.

Pipas

A Escola Estadual Meninos do Futuro, localizada em Cuiabá, encerrou nesta segunda-feira (12.08) uma gincana em comemoração ao dia do estudante, proporcionando aos alunos momentos de recreação e diversão, através de jogos e brincadeiras.

Entre as atividades realizadas pelos 40 alunos do sistema socioeducativo estão a construção de pipas num torneio com a classificação dos cinco melhores trabalhos. Como prêmio, os vencedores soltaram as pipas no pátio do complexo socioeducativo.

No total, a gincana teve nove competições, como jogos de futsal, corrida de revezamento, chute ao gol (pênalti), arremesso livre com bola de basquete, tiro livre com bolinhas de tênis dentro de cones, além de quatro atividades na piscina, caça ao tesouro, natação, revezamento de coletes e mergulho.

“O objetivo da gincana é promover a integração dos alunos, enfatizando valores como o respeito às regras, a cooperação, o trabalho em equipe e solidariedade. E o resultado foi ótimo, pois é a primeira vez que os alunos têm atividades livres e eles corresponderam”, destaca a diretora Marli Goveia de Oliveira.

Tabaporã

Na EE Elmar Justen, no município de Tabaporã (localizado a 643 quilômetros a Médio-Norte de Cuiabá), a comemoração ao dia dos estudantes ocorreu no último sábado (10.08). Entre as atividades, os alunos participaram do campeonato de futsal, campeonato de tênis de mesa, sessão de cinema e oficina de artes com o ensino de produção de adesivos de unhas.

“Os professores apresentaram um teatro aos estudantes e finalizamos as atividades com um animado parabéns e um delicioso bolo. Os alunos saíram maravilhados com a homenagem”, explica a diretora Francielle Carlini.