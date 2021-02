Escolas da rede municipal de Várzea Grande se preparam para início do ano letivo de 2021

Legenda:

As aulas nas unidades escolares da rede municipal de Várzea Grande estão previstas para retornarem a partir do dia 1º de março de forma remota (não presencial) e em 05 de abril de forma híbrida (parte presencial e parte não presencial). Diante disso, os profissionais da educação já estão se preparando para esse momento tão esperado, principalmente para o retorno das aulas presenciais.

Para os gestores, a expectativa é grande e todos estão ansiosos para o reencontro com os alunos. É o que garante a diretora Edézia Domingas Amorim, da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Nair de Oliveira Correa. “Estamos desde a semana passada trabalhando e nos preparando para esse retorno. Já preparamos o material apostilado para entregar aos pais, já que no período de aulas remotas trabalharemos com o sistema apostilado. Além disso, já criamos grupos no whatsapp para orientações, recados e informações aos pais”.

Segundo a diretora, a escola também já está se preparando para o retorno das aulas presenciais, organizando o espaço escolar de acordo com as normas de biossegurança. “No que se refere à questão da limpeza e da higienização do ambiente escolar, também já estamos organizados. Adquirimos os materiais necessários, como álcool em gel, dispenser para álcool, termômetro digital e máscaras”.

Nischelle Maria Pinheiro, diretora da EMEB Luiz Reveles Pereira, ressalta que nesse momento não estão preocupados somente com a aprendizagem dos alunos, pois isso os professores fazem com excelência, mas também com o acolhimento das famílias, dos alunos e dos profissionais da educação. “Todos vão precisar de adaptação a essa nova rotina e o profissional precisa estar preparado emocionalmente e psicologicamente, pois assim vai acolher melhor o aluno e a comunidade”.

A diretora Eva de Paulo Vieira Santos, do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Jayr Luiza de Campos Untar, que atende 146 alunos de 2 e 3 anos, também está muito ansiosa pela volta das aulas presenciais. “O desejo de ver nossos alunos é muito grande e é muito triste ver aquela escola vazia com aquele silêncio profundo. Nossos pequenos também estão ansiosos para voltar, mas precisamos pensar na segurança deles, por isso estamos cumprindo as determinações da Organização Mundial de Saúde e as resoluções do Conselho Nacional e do Municipal.

Na escola do Campo Bianka Lorena da Rocha Capilé, que atende 140 alunos na educação infantil (4 e 5 anos), ensino fundamental (do 1º ao 9º ano) e mais a modalidade da educação de jovens e adultos, também já está tudo pronto para o retorno das aulas.

A diretora Eunice da Silva Araújo ressalta que, por ser uma unidade do Campo, as atividades são 100% realizadas com as apostilas e o material já está sendo preparado. “Fazemos a entrega das apostilas diretamente na casa do aluno e depois voltamos para recolher esse material com as atividades prontas. Nenhum aluno fica sem ser atendido”.

Esta semana, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Smecel) reuniu os gestores das 85 unidades escolares para o alinhamento sobre a retomada das aulas, tanto com relação à questão pedagógica quanto administrativa. Segundo o secretário Silvio Fidelis, a vontade de ver os alunos retornando para a sala de aula é expressiva, mas entende que é preciso pensar na segurança dos alunos e profissionais da educação diante da Pandemia.

“As crianças estão fazendo falta nas unidades escolares Não é fácil entrar em uma unidade escolar e encontrar tudo vazio, não ver aquelas carinhas lindas e cheias de alegria. Mas precisamos ter cautela neste momento e seguir à risca as recomendações conforme preconiza os Ministérios de Saúde e Educação, e saber o momento certo de retornar às atividades normalmente”, declarou.