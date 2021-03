Escolas da rede pública municipal de Educação participam de concurso cultural

Dez escolas da rede pública municipal de Educação de Cuiabá estão participando do concurso de Páscoa, criado pela Rede Comper de Supermercados, para incentivar crianças das escolas públicas do Distrito Federal, Goiás, Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A iniciativa, além de uma ação cultural é também uma grande ação social, neste momento de pandemia.

As escolas participantes foram divididas em três grupos regionais, o primeiro reúne as unidades educacionais das redes públicas municipais do Distrito Federal, Goiás e Santa Catarina, no segundo grupo estão as de Mato Grosso e no terceiro, as escolas de Mato Grosso do Sul.

A coordenadora de Programas e Projetos da Coordenadoria Técnica de Ensino da Secretaria Municipal de Educação, Marcela Guimarães explicou como está sendo realizada a promoção. Cada escola participante será representada por 1 (uma) escultura no formato de cabeça de coelho, confeccionada em fibra de vidro, que será personalizada por um artista plástico local contratado pela empresa promotora do evento. “Cada escola terá contato direto com o artista plástico para alinhar as características e diretrizes para a elaboração da escultura que irá participar de uma votação popular”, explicou a coordenadora.

A escultura mais votada de cada grupo regional receberá 1 (um) certificado de barras de ouro no valor de R$ 10 mil (dez mil reais). Além do prêmio para escola pública/escultura mais votada em cada grupo regional, a empresa promotora irá contemplar uma quarta escola pública/escultura, entre as segundas colocadas dos três grupos, com 1 (um) certificado de barras de ouro, no valor de R$ 10 mil (dez mil reais).

Para a secretária-adjunta de Educação, Débora Marques Vilar além do valor do prêmio, que deve ser investido na área pedagógica, o concurso valoriza a cultura e, neste momento de pandemia, agrega a comunidade escolar em torno de um objetivo comum. “Estamos todos muito carentes do contato físico, professores e alunos, e o concurso traz essa possibilidade mesmo que seja de forma remota, de trabalharmos visando um objetivo comum além de valorizar a cultura e as manifestações artísticas de cada região. Com o valor do prêmio a escola poderá adquirir materiais pedagógicos que possam agregar no aprendizado dos alunos e melhorar o ambiente escolar”, destacou Débora Marques Vilar.

Vencedora

No ano passado, a unidade vencedora concurso em Mato Grosso, foi a Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Deputado Ulisses Silveira Guimarães, que apresentou uma escultura onde o destaque foram o fuxico e a chita.

Em Cuiabá, o concurso cultural “Tá pintando coelhinho na escola”, contou com a participação de 18 escolas públicas. As tradicionais esculturas de cabeças de coelho, que ficam no topo das parreiras da Páscoa nas lojas da rede de supermercados, passaram por intervenções artísticas feitas pelos alunos do 1º até o 3º Ano e ainda ficaram expostas nas lojas da rede de supermercados.

Votação

Este ano, o concurso teve início no dia 15 de março e vai até o dia 7 de abril, data da apuração dos votos. O período de votação popular foi aberto no dia 15/03 e vai até o dia 04/04, no site www.comprapremiadacomper.com.br.

De Cuiabá, estão participando do concurso as Escolas Municipais de Educação Básica (EMEB) Antônio Ferreira Valentim (localizada no bairro Barbado), 08 de Abril (no Bela Vista), 12 de Outubro (no Itamarati), Prof. Ezequiel Pompeu Ribeiro de Siqueira (no Araés), Deputado Ulisses Silveira Guimarães (Ouro Fino), Pedrosa de Moraes e Silva (no Novo Paraíso), Profª Rita Caldas Castrillon (no São Benedito), Profª. Francisca Figueiredo de Arruda Martins (no Jardim Eldorado), Orzina de Amorim Soares (no Jardim Vitória) e Profª Maria Dimpina Lobo Duarte.