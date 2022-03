Escolas da rede pública municipal de Educação participam de Semana Escolar de Combate à Violência Contra a Mulher

A Secretaria Municipal de Educação realiza de 14 a 18 de março, em parceria com a Secretaria da Mulher, a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher. A ação realizada por meio do Projeto Mãos Amigas vai envolver cerca de 2.300 profissionais da Educação e 2.000 mil estudantes na faixa etária de 7 a 15 anos, de quatro unidades educacionais da rede pública municipal de Educação.

A secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado explicou que durante a Semana Pedagógica, evento que abre o ano letivo na rede pública municipal de Educação, a Secretaria da Mulher capacitou gestores escolares e professores atendendo a Lei nº 14.164/2021, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) para incluir conteúdo sobre a prevenção da violência contra a mulher nos currículos da educação básica e instituiu a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher. “Os conteúdos relacionados aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança, o adolescente e a mulher serão incluídos, como temas transversais, nos currículos. E, durante a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher, queremos integrar a comunidade escolar no desenvolvimento de estratégias para o enfrentamento das diversas formas de violência”, destacou a secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado.

A secretária da Mulher, Luciana Zamproni, falou sobre os objetivos da ação. “Cuiabá avança cada dia mais no combate à violência contra mulher e o Projeto Mãos Amigas nas escolas irá capacitar os profissionais da educação bem como levar informação à comunidade escolar para sensibilizá-los e torná-los agentes multiplicadores”, disse a secretária da Mulher, Luciana Zamproni

Programação

A abertura do evento será no dia 14 de março, às 14h, na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Moacyr Gratidiano Dorilêo, localizada no bairro Parque Ohara, na Regional Sul da Capital, com a presença de autoridades, da comunidade escolar, gestores das unidades educacionais da região e sociedade em geral. A unidade educacional atende 692 estudantes, do Ensino Fundamental – do 1º ao 5º Ano e será a primeira a receber as palestras e materiais educativos.

Na terça-feira (15), às 08:30h, a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher prossegue com atividades na EMEB Nossa Senhora Aparecida, no bairro Jardim Novo Colorado, na Regional Oeste. Na quarta-feira (16), também às 08:30h o evento será na EMEB Antônia Tita Maciel, no bairro Jardim Florianópolis, na Regional Norte e no dia 17, no mesmo horário, na EMEB Profª. Francisca Figueiredo Arruda Martins, no bairro Jardim Eldorado, na Regional Leste.

No dia 18, cada unidade educacional fará o seu encerramento da Semana Escolar de Combate à Violência Contra a Mulher.

