Escolas de Várzea Grande são premiadas em competição de bandas e fanfarras

A pavimentação chegou, colocando fim ao convívio diário com a lama em dias de chuva ou a poeira nos dias quentes na frente de casa, trazem também os benefícios da saúde, dignidade e prosperidade. Em geral, esse é o sentimento de alívio compartilhado por moradores do bairro Vila Arthur, em Várzea Grande, que compareceram na inauguração oficial de quatro quilômetros de pavimentação asfáltica de ruas e avenidas do bairro, que colocaram fim na dificuldade desses cidadãos de morar em frente a ruas de terra.

“Asfalto é vida, saúde, prosperidade e dignidade. Pavimentar ruas dos bairros é valorizar o próximo”, declarou a prefeita Lucimar Sacre de Campos. “A pavimentação, o meio-fio, a urbanização, traz, mais do que um novo visual, traz mais qualidade de vida aos cidadãos e respeito para aqueles que cumprem com sua obrigação para com o Poder Público de pagar impostos”.

Lucimar Campos sinalizou ainda que parte dos recursos aplicados nas obras é de empréstimos contratados porque Várzea Grande tem boas referências, mas que também aplica recursos vindos da arrecadação de impostos e taxas e assegurou que a quase totalidade do que vem da arrecadação municipal é destinado para obras e ações de interesse da população.

“Quanto mais recursos tivermos em caixa, mais obras e benefícios estarão sendo assegurados a população, por isso é importante que o cidadão cumpra com sua obrigação de pagar impostos, pois com estes recursos nós levaremos qualidade de vida para a própria população”, disse Lucimar Sacre de Campos.

A dona de casa Talita Garcia, de 29 anos, confirma isso. Ela mora há 11 anos no Vila Arthur. “Essa obra mudou a minha vida. Antes colocava a roupa no varal e instantes depois estava dura de tanta poeira. Nem dá saudades dessa época”. Talita tem três filhos, um de 16 anos, outros de 6 e o mais novo com 5 meses de idade. “O mais velho não saía do hospital para fazer inalação, devido ao pó. Já o mais novo, que não conviveu com a rua de terra, não tem esse problema”, complementa.

Nequinho Souza de Oliveira, de 64 anos de idade e 15 de residência no Vila Arthur, só tem saudade da tranquilidade que era o bairro. “Quando eu vim para cá não tinha residência alguma. Com o asfalto, o movimento já começa a aumentar, mas não sujo mais os pés com barro quando saio de casa em dia de chuva. E agora minha casa vai valorizar”, comemora.

Esta é a segunda obra inaugurada de pavimentação asfáltica de um total de 150 km de novas ruas e avenidas que estão sendo pavimentadas e 70 km que estão sendo recuperadas e que estão investindo mais de R$ 150 milhões em recursos emprestados junto a Caixa Econômica Federal – CEF e o Banco do Brasil.

Somente na Vila Arthur foram investidos R$ 3 milhões nas obras de quatro quilômetros que incluíram drenagem das ruas, construção de galerias pluviais, colocação de meio fio e pavimentação das vias públicas.

As primeiras obras foram entregues ainda no início deste mês de agosto aos moradores do Grande São Mateus e também foram de quatro quilômetros em sua primeira etapa e a prefeita Lucimar Sacre de Campos já autorizou novas obras em ambos os bairros para completar e atender a todos os moradores.

A prefeita Lucimar Sacre de Campos lembrou que a pavimentação não segue o trajeto feito pelos ônibus, como era comum em outras administrações. “Nosso objetivo é que o maior número de pessoas seja beneficiado, por isso as ruas do bairro que ainda não estão asfaltadas informo a vocês que já estamos em licitação para incluí-las, pois todos merecem”, declarou.

Os serviços, fazem parte do financiamento de R$ 25 milhões junto ao Banco do Brasil e mais contrapartida do Tesouro Municipal, que já recuperou 60,5 km de vias públicas de Várzea Grande, sendo 31,5 km de asfalto novo e 34 km de recapeamento em 30 bairros da cidade. Segundo o senador Jayme Veríssimo de Campos que compareceu à inauguração. “Esse é o maior programa de asfaltamento de vias públicas que ocorre atualmente. Por isso dizemos que a atual administração da prefeita Lucimar leva qualidade de vida a estas famílias, pois será possível transitar por essas ruas com segurança, seja no período de seca ou chuvoso. Também essas famílias não sofrerão mais com a transmissão de doenças. Este é com certeza um programa de asfaltamento invejável feito por uma administração que possui zelo e seriedade pela coisa pública. A prefeita Lucimar está mostrando como é possível fazer a multiplicação dos pães e está transformando esta cidade”, enfatizou o senador.

Segundo dados da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Urbanismo de Várzea Grande, através de financiamentos junto ao Banco do Brasil – BB e Caixa Econômica Federal – CEF, no valor de R$ 150 milhões, as obras de 150 km de novas ruas e avenidas serão pavimentadas e 70 km serão recuperados, lembrando que fora estes valores, o Tesouro Municipal também está aportando recursos próprios de contrapartida.

Diversos bairros já estão recebendo asfalto novo de Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ). São eles: São Mateus, Vila Artur, Figueirinha, 23 de Setembro, Cidade de Deus e Asa Branca. Bairros com obras em andamento: Mangabeira, Jardim Imperial, Santa Izabel, Jardim Paula I, Avenida Hélio Ponce, Jardim Vitória, Joaquim Curvo, Jardim Glória I, Parque Sabiá.

Já o trabalho de recuperação asfáltica chega a 34 quilômetros em 15 bairros de Várzea Grande, sendo já finalizados no Parque do Lago, Jardim Maringá I, II e III, Santa Luzia, Avenida Dom Orlando Chaves, Paulo Leite, Jardim Primavera, 05 de Maio, 07 de Maio, 24 de Dezembro e Novo Mato Grosso. E, em andamento no bairro Mapim, Nova Várzea Grande, Ipase e Jardim Imperador.

“Estamos chegando ao final desse contrato e, até meados de outubro deste ano finalizaremos a licitação de mais 100 quilômetros de asfalto novo para Várzea Grande”, anunciou a prefeita Lucimar Sacre de Campos. “A Administração Municipal está cumprindo mais um compromisso firmado com a nossa população. O asfaltamento destas ruas, com a colocação de meios-fios nos dois sentidos, drenagem das mesmas e a construção de galerias pluviais onde não existia, é mais uma conquista para Várzea Grande. Estas obras trazem desenvolvimento e também contribuem para saúde pública da cidade. Queremos estar sempre ao lado do cidadão”, frisou a Chefe do Executivo.

Os vereadores Cleyton Nassarden Guerra, mais conhecido como Sardinha e Gidenor Anselmo de Menezes, Gordo Goiano, falaram em nome da Câmara Municipal de Vereadores e ambos destacaram em seus discursos a qualidade do trabalho e das obras que vêm sendo desenvolvidas pela prefeita Lucimar Sacre de Campos frente à prefeitura de Várzea Grande, bem como o trabalho em parceria com os vereadores. “Vemos em cada obra inaugurada a marca do respeito, carinho e dedicação do trabalho da prefeita Lucimar Campos. Também sei que todas essas realizações não seriam possíveis se não houvesse a parceria da Câmara de Vereadores de Várzea Grande”, disse Gidenor Anselmo de Menezes.

Em nome dos 3,3 mil moradores do Vila Arthur, o presidente da Associação de Moradores, Sebastião Pereira de Almeida, agradeceu à Prefeita não somente pelo asfaltamento, mas também pela creche que está sendo construída no bairro. “O asfalto para nós era um sonho, o bairro foi fundado em 1997 e desde então só tivemos promessas e agora começa a se concretizar. Tenho certeza que em breve o bairro Vila Arthur será um dos melhores para morar em Várzea Grande”, disse.

O Coronel Marcos Sovinski, Comandante Regional da Polícia Militar de Mato Grosso, também prestigiou o evento e confirmou a declaração da prefeita e o sentimento da população do bairro Vila Arthur. “Asfalto é realmente qualidade de vida. Posso afirmar que a urbanização que Várzea Grande está recebendo não somente com asfalto, mas diversos aparelhos públicos têm contribuído para a redução dos índices de homicídios em 50% e nos índices de roubos e furtos em pelo menos 20%. Gosto de trabalhar aqui em Várzea Grande e temos percebido que a população está sendo bem atendida com diversos serviços públicos e isso dignifica o cidadão, diminuindo esses índices de criminalidade. Estou feliz por fazer parte deste momento histórico para esta cidade”, declarou o coronel.

Por: Rafaela Maximiano – Secom/VG