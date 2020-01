Escolas estaduais recebem verba adicional para melhorar estrutura

Com o objetivo de promover reflexões sobre as ações com o meio ambiente, pensando estratégias de preservação, a Escola Estadual Plena Nossa Senhora da Guia, localizada no município de Barra do Garças (a 509 quilômetros de Cuiabá), desenvolve a disciplina eletiva Minha Pegada, ação que envolve as disciplinas de Geografia, História e Biologia. No segundo semestre do ano letivo de 2019, a escola trabalhou com os alunos atividades com aulas de campo, trilhas, passeios panorâmicos de barco pelo Rio Araguaia, plantio de mudas e visitas em museus.

As atividades envolveram alunos do ensino médio integral e professores. A professora historiadora Selma de Souza Carneiro, orientadora pedagógica da área de Ciências Humanas e Sociais, explica que dentro do currículo do Ensino Integral as disciplinas eletivas ocupam um lugar central no que tange à diversificação das experiências escolares nas escolas integrais de Mato Grosso, oferecendo um espaço privilegiado para a experimentação, a interdisciplinaridade e o aprofundamento dos estudos.

Segundo ela, a disciplina eletiva Minha Pegada propõe uma análise sobre os espaços ocupados pelo homem, suas relações culturais, sociais e políticas, que interferem no desenvolvimento econômico, bem como a conscientização ambiental para a sobrevivência das espécies no planeta.

Por meio do projeto, já foram realizadas diversas atividades, dentre elas palestras, documentários, visita ao Parque Estadual da Serra Azul com trilhas e banho de cachoeiras, visita ao Porto do Baé com passeio panorâmico de barco para observação da mata ciliar do Rio Araguaia, trilhas na Serra do Roncador no distrito do Vale dos Sonhos, plantio de mudas, coleta de lixo na praia e visita no aterro sanitário de Barra do Garças.

Segunda a professora Selma de Souza, a responsabilidade de um ambiente ecologicamente equilibrado é remetida a todos, seja cidadão, empresa ou poder público, mas entender ao certo o que compõe ou afeta o meio ambiente não é uma tarefa tão fácil assim. “Todas essas atividades ganham importância na eletiva minha pegada e está contribuindo muito para a formação pessoal e acadêmica dos nossos estudantes”.

Para o turismólogo Leandro Martins, preservar o meio ambiente é emergencial e todos devem estar envolvidos. “Devemos agir como cidadãos íntegros, conscientes em respeitar outras pessoas, animais e plantas, com o mesmo respeito que desejamos para nós mesmos. A contribuição como servidor na eletiva me traz satisfação de ser educador e acreditar que a Educação é o caminho da nossa transformação”, ressalta.

Para o geógrafo e professor de humanas Mágdiel Martins, a proposta foi dar aos estudantes uma oportunidade de ter contato com a natureza e, assim, ver na prática os efeitos danosos que o modo de vida moderno, quando vivido de forma irresponsável, causam à natureza. “A eletiva contribuiu para a formação de nossos estudantes com experiências em paisagens cênicas que, com certeza, marcaram suas vidas e serviram, também, para formar uma consciência mais crítica em relação ao meio ambiente”, enfatizou.

A estudante Letícia Maciel destaca que a disciplina os leva a vivenciar de forma lúdica e corporal os mistérios e revelações da natureza e sua relação integrada aos ciclos naturais. “As ações realizadas com os alunos está nos propiciando uma percepção ambiental de respeito por todos os seres e nos preparando para uma atuação mais consciente no planeta em que vivemos”.

A aluna Nathalia Caroline Dias destaca que a proposta de trabalhar temas envolvendo questões ambientais com aulas de campo foi o que a incentivou a escolher essa eletiva. “Ao longo das aulas fui percebendo a importância da consciência ambiental, minhas atitudes com o meio ambiente melhoraram, as trilhas me proporcionaram uma maior conexão com a natureza e me fez refletir em técnicas para manter a preservação ambiental para que futuramente as próximas gerações possam ter qualidade de vida. Hoje eu reflito sobre a pegada que eu quero deixar no meio ambiente”.

Além dos professores e alunos, a disciplina eletiva Minha Pegada também contou com a parceria e participação da professora de Biologia Lucíola Pereira de Sousa; da guia turística e bombeira civil Jéssika Hirata; do agente de pátio e defensor do meio ambiente Adão de Freitas; da condutora de turismo Tereza Luckner; Genito Santos com os enigmas da Serra do Roncador; e da empresa Viação Xavante.

Todas as atividades foram realizadas com o acompanhamento e autorização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema).