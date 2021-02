Escolas militares de MT têm desempenho acima da média do Estado no Ideb

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), lançou o Processo de Seleção Simplificada nº 001/2021, que visa à contratação emergencial e temporária de 278 profissionais para oito hospitais estaduais que realizam o tratamento da Covid-19.

Dentre os perfis selecionados, estão médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais e técnicos de laboratório. Para ter acesso à íntegra do Edital do Processo Seletivo, clique aqui.

De acordo com o Edital, as inscrições são realizadas desde o dia 19 de fevereiro exclusivamente pela internet, por meio deste link, e ficarão abertas pelo período de 30 dias, podendo ser encerradas ou prorrogadas após o vencimento do prazo.

Para a inscrição, é obrigatória a apresentação de documentos de identificação, currículo, Diploma de Conclusão do Curso e inscrição no Conselho de Classe compatível à formação profissional.

Conforme consta descrito no Edital, a remuneração prevê escalas de plantão diurno ou noturno, com o limite de até 12 ou 14 plantões mensais – a depender do perfil apresentado. Os profissionais classificados podem ser chamados de imediato ou não, sendo que o Processo Seletivo também formará cadastro reserva.

O secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, enfatizou que o Estado de Mato Grosso precisa do auxílio desses profissionais para somar no combate ao coronavírus. “No enfrentamento à pandemia, o profissional que atua na área da Saúde é fundamental. Mais do que nunca, precisamos da força, competência e apoio desses profissionais. Você que se inscreveu ou irá se inscrever, fique atento e venha somar esforços contra a pandemia pela Covid-19”, declarou.

O contrato dos profissionais se dá exclusivamente pelo regime de plantão e poderá ser rescindido de acordo com as necessidades do Estado. O resultado final e a convocação dos aprovados serão publicadas no Diário Oficial.