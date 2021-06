Escritor lança livros que narram a história do futebol cuiabano

O escritor cuiabano José Augusto Tenuta lança na próxima semana a coleção História do Futebol Cuiabano, volume 1 e 2 “Cuyabá, um Show de Bola”. O evento ocorre no dia 22 de junho, às 19h, no Jardim do Sesc Arsenal, em Cuiabá. As obras narram os principais acontecimentos do futebol cuiabano desde 1903, criação e fundação dos primeiros clubes e campeonatos.

O primeiro volume aborda a formação da Liga Cuiabana de Futebol até o primeiro estádio e as grandes obras da década de 1940. Já o segundo volume aborda desde o primeiro Campeonato Estadual de Futebol, passando pela construção do Estádio Eurico Gaspar Dutra, o Dutrinha, até o VI Campeonato e o primeiro torneio de clubes campeões de Mato Grosso.

Os livros contam com depoimentos de dezenas de pessoas que vivenciaram o futebol na capital mato-grossense. “É uma trilogia dos acontecimentos do esporte em Cuiabá. É um resgate histórico do futebol cuiabano que vale a pena chegar ao conhecimento dos amantes do esporte em Mato Grosso”, pontua. A coleção terá ainda um terceiro volume que já está finalizado e será lançado posteriormente.

A publicação dos livros conta com apoio do Governo do Estado de Mato Grosso por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) via emenda parlamentar do deputado estadual Allan Kardec e apoio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT).

A participação no evento requer observação aos protocolos de segurança de enfrentamento a covid-19. É obrigatório o uso de máscara e necessário manter o distanciamento no local.

Serviço

Lançamento da coleção História do Futebol Cuiabano

Data: 22 de junho de 2021 (terça-feira), às 19h

Local: Sesc Arsenal, em Cuiabá