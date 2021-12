Escritora de Cuiabá lança livro infanto-juvenil que aborda processos de luto e morte

Acontece no próximo sábado (11) de dezembro no Museu da Imagem do Som (Misc), em Cuiabá, o lançamento do Livro “O Conto da Casa Amarela” da autora Clécia Lino. O lançamento será realizado às 18h30 no espaço cultural Museu da Imagem e do Som (Misc), localizado na rua Voluntários da Pátria, esquina com a Rua 7 de Setembro. A entrada é gratuita e contará com apresentações musicais do DJ Taba e Josi Crispim.

O livro, de literatura infanto juvenil, leva o título “O Conto da Casa Amarela” numa abordagem sobre processos de luto e morte e conta a história de um diálogo intergeracional entre o avô e sua neta. De modo literário, a autora fala sobre brincadeiras de infância, amor, amizade e sobre memórias. Cada xemplar estará sendo vendido por R$30 reais.

De acordo com a escritora Clécia Lino, o contexto pandêmico a fez pensar sobre processos de luto, morte e humanização. “Eu acredito que o contexto de pandemia me fez enxergar, mais enfaticamente, como as pessoas são muitas vezes reduzidas a números. E nesse livro, eu tentei trazer a importância do olhar para o ser, para a humanização, para o ser humano”, afirmou.

O livro também traz algumas ilustrações em preto e branco. Segundo a autora, ela quis trazer a simplicidade da construção dos desenhos, do olhar para os rabiscos da vida. As ilustrações foram feitas pela acadêmica em Arquitetura e Urbanismo Natácia Lino.

“O Misc está aberto para receber esses tipos de eventos porque é um aparelho disponível para a sociedade. Já tivemos várias apresentações culturais, mostra de artes e de tudo que é ligado a nossa cultura. Espero que a sociedade contemple mais esse evento que será um sucesso”, disse a secretária de Cultura, Esporte e Lazer, Carlina Maria Rabelo Leite Jacob.

Clécia Lino nasceu em 1997, em Jataí, Goiás e cresceu na cidade de Cuiabá – MT, pela qual tem um grande afeto. É escritora e acadêmica de Psicologia pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), campus Cuiabá, e integra o Grupo de Pesquisa em Psicologia da Infância – GPPIN. Tem se dedicado ao estudo das crianças e Infâncias e Psicologia da Educação. É autora do Livro Narrativas de uma Infância pela editora Giostri/SP.

Serviço

Dia 11/12

18h30

Museu da Imagem e do Som de Cuiabá – MISC