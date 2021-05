Escultura das Três Graças será entregue nesta quinta-feira (06)

A Prefeitura de Cuiabá entrega nesta quinta-feira (06), as 08h30, a escultura das Três Graças totalmente reformada e revitalizada como forma de valorização dos equipamentos culturais mais importantes e que fazem parte da história da cuiabania. A estrutura será recolocada na rotatória da Avenida Coronel Escolástico, em frente à Igreja São Judas Tadeu, sendo esse seu local de origem.

“Esse é uma ação de resgate da alma e da história da nossa capital. Queremos devolver para a nossa população tudo que faz parte da trajetória da nossa linda e querida cidade verde. Com esse trabalho em conjunto com a Secretaria Municipal de Turismo representa todo o trabalho que vem sendo dispensado pela pasta, a fim de potencializar cada vez mais o turismo, transformando Cuiabá como rota de visitas”, disse o prefeito Emanuel Pinheiro. “Faz-se oportuno salientar que, essa entrega vai casar com outros projetos de reforma que estão em andamento, como o Beco do Candeeiro, Estádio Dutrinha, Mercado Municipal, dentre outros”, completou Pinheiro.

A obra foi retirada pela Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Públicos no mês de outubro de 2020, pois corria o risco de desabamento. A peça em cimento, que possui tamanho e estrutura de sucata, é uma homenagem a três musicistas: Senhora Nhalu, Zulmira Canavarros e Guilhermina de Figueiredo.

O responsável pela recuperação foi o artista plástico, Alair Fogaça. Os recursos são advindos da Secretaria de Turismo.

“É muito gratificante estar e frente da pasta do Turismo e ter a oportunidade de dar seguimento a esse importante projeto. É a prefeitura cuidando do patrimônio histórico e da cultura cuiabana”, declarou o secretário municipal de Turismo, Oscarlino Alves. A secretária municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Carlina Jacob estará presente na solenidade.

SERVIÇO:

O QUE: Entrega Estátua das Três Graças

DATA: 06/05/2021

LOCAL: Avenida Coronel Escolástico- Em frente a Igreja São Judas Tadeu

HORÁRIO: 08h30