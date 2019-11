Espaço de descarte de lixo é transformado em praça com academia ao ar livre, playground no Jardim Kennedy

A Prefeitura de Cuiabá inaugurou na noite da última quinta-feira (07), a praça pública do bairro Jardim Kennedy. Situada na Rua 8 de abril, a área batizada de praça Hamilton Moraes Navarros passou por um completo processo de revitalização, transformando-se em um novo espaço de lazer e integração social para os moradores da região. A obra foi realizada em parceria com a Plaenge Empreendimentos.

“As maiores celebridades são os anônimos, não são os ex-prefeitos, ex-governadores, mas são homens que deram uma contribuição enorme para Cuiabá servindo a sua família, a sua comunidade, a sua cidade. E o Hamilton é um grande representante desse exército de heróis anônimos. Escolhi essa praça para homenageá-lo por ficar próximo ao Pico do Amor onde ele morou. Para valorizar a memória do amigo querido, irmão inesquecível que eu guardo até hoje a saudade dele, mas também para valorizar o Jardim Kennedy”, disse o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro.

Cuiabano, Hamilton construiu sua vida com muita força. Trabalhador nato, passou por diversas profissões, foi motorista, serviu ao exército brasileiro e foi técnico da Cemat. Grande apreciador da cultura mato-grossense, Hamilton tocava e dançava siriri e cururu e participava da dança dos mascarados na cavalhada. Emocionada, a esposa do homenageado, agradeceu ao prefeito, o qual se referiu como um grande amigo da família.

“Difícil falar de uma pessoa que tive o privilégio de viver nove anos de muita alegria e companheirismo. Agradeço imensamente a Prefeitura de Cuiabá e em especial, ao amigo e prefeito Emanuel Pinheiro, pela homenagem e reconhecimento ao homem simples, amigo e de caráter inigualável que foi Amilton Navarros. Quero que todos que tiverem o prazer de passar por essa linda praça sintam a alegria que Amilton esbanjou a vida toda”, discursou a esposa do homenageado, Claudia Almeida Costa.

A obra foi realizada em parceria com a Plaenge Empreendimentos, fruto de uma medida compensatória. “É muito gostoso o trabalho que a Plaenge realiza, porque a gente transforma os ambientes em que atuamos. É uma satisfação ser parceira desta gestão do prefeito Emanuel, que vem permitindo construir em conjunto espaços públicos como este. Fica o meu agradecimento à Prefeitura, aos vizinhos das nossas obras, que sei que obra incomoda bastante. Fico feliz de ter ajuda a transformar mais este espaço em Cuiabá”, ressaltou o gerente regional da Plaenge e Vanguard, Rogério Fabian Iwankiw.

Com o trabalho realizado, a população poderá usar a praça para desenvolver atividades físicas e de socialização. Para isso, as secretarias de Serviços Urbanos e Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano executaram no local o trabalho de iluminação, jardinagem e paisagismo, pintura e instalação de bancos e lixeiras.

“Mais uma área transformada que a população pode usufruir, mais um compromisso da gestão Emanuel Pinheiro sendo cumprido. Nós temos um acordo de uma praça por semana, prefeito nos deu essa missão e religiosamente estamos entregando”, declarou o secretário de Serviços Urbanos, José Roberto Stopa.

Além disso, o espaço conta com uma extensa pista de caminhada, uma academia ao ar livre, com todos os equipamentos necessários para a prática de atividades físicas, e um playground, voltado para a diversão das crianças.

“Agradeço a parceria com a Plaenge que investiu recurso para revitalizar este espaço junto com a prefeitura de Cuiabá. É qualidade de vida pros moradores do Jardim Kennedy, Tropical, Pico do Amor e toda essa região”, disse o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Juares Samaniego.

O Município tem expandido esses espaços para todas as regiões da cidade, alcançando pessoas que outrora se viam excluídas desse tipo de benefício. Desde sua implantação, em 2017, esse trabalho já resultou na criação de mais de 40 praças e dois novos parques municipais. O planejamento do prefeito Emanuel Pinheiro é entregar, até dezembro de 2020, uma praça por semana.