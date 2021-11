ESPECIAL/CEPEA: Indicador do boi CEPEA/B3 recebe relatório de asseguração dos princípios da Iosco

Cepea, 12/11/2021 – A receita em Reais obtida com os embarques de carne de frango em outubro foi a maior da série da Secex, iniciada em 1997 e compilada pelo Cepea. Esse cenário, verificado mesmo com a queda do volume exportado no mês, está atrelado à desvalorização do Real frente ao dólar e à elevação do preço médio dos produtos negociados no front externo. Dados da Secex apontam que a receita totalizou R$ 3,96 bilhões, altas de 2,4% frente ao registrado em setembro/21 e de 57,4% na comparação com outubro/20. O volume de carne de frango exportado pelo Brasil, por sua vez, foi de 397,1 mil toneladas, 5,1% menor que o de setembro, mas 24,2% acima do escoado no mesmo mês de 2020. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)