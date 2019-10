Especialista fala sobre mulheres que se tornaram líderes na geração de renda

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) realiza diversas ações voltadas para a atenção aos pacientes de sete Hospitais Regionais (Sorriso, Sinop, Cáceres, Colíder, Alta Floresta, Várzea Grande e Rondonópolis), do CIAPS Adauto Botelho e do Hospital Estadual Santa Casa.

A iniciativa da SES-MT integra o Programa Nacional de Humanização do Ministério da Saúde e tem como pilar a promoção da ética, da estética e da política do Sistema Único de Saúde (SUS) entre todos os que necessitam dos serviços.

“Mesmo que esteja no início, já podemos notar uma melhora significativa no ambiente hospitalar, na medida em que os nossos colaboradores percebem que a atual gestão está preocupada com a eficácia e agilidade no atendimento ao paciente do SUS”, ressaltou o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo.

As ações são iniciativas próprias dos trabalhadores das unidades hospitalares, com a orientação técnica da atual gestão da SES-MT. “As ações iniciam no acolhimento ao paciente, fortalecem o aspecto do vínculo afetivo entre os pacientes e trabalhadores da saúde e contemplam as etapas seguintes, do tratamento até a alta hospitalar. Além disso, as atividades também estimulam as equipes que cuidam diretamente do paciente; médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde”, enfatizou a secretária adjunta de Gestão Hospitalar do estado, Deisi Bocalon.

De acordo com a gestora, os resultados poderão, em breve, serem aferidos na redução de tempo de internação do paciente. “Dados literários demonstram que é possível diminuir em até dois dias o tempo de permanência do paciente dentro do hospital. Com isso, é possível obter a redução de taxa de ocupação e consequentemente gerar rotatividade, ou seja, possibilitar que um maior número de pessoas seja atendido nas unidades hospitalares. Outro resultado positivo dessas ações especiais é a diminuição do risco de infecção, já que o tempo de internação será menor”.

Socialização

No Hospital Regional de Rondonópolis, a equipe técnica realiza, como atividade extra, uma festa de aniversário para pacientes crônicos; a mesma ação de socialização é realizada no Hospital Regional de Colíder, também com os pacientes crônicos, incluindo aqueles que estão internados nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

Como um gesto de carinho dos profissionais, quando um paciente da ala pediátrica recebe alta médica no Hospital Regional de Colíder, ele ganha um certificado de “coragem” e uma medalha que leva o título “Sou Super Corajoso”, com direito a doces e confetes. Para os recém-nascidos, é ofertado um banho de ofurô – que transmite ao bebê sensações próximas ao do útero materno – e entregue um polvo feito de malha, que permanece junto ao bebê dentro da incubadora.

O mesmo presente já é ofertado aos recém-nascidos no Hospital Regional de Sorriso. Pacientes recém-nascidos também ganham roupa de super-herói, que pode ser levada após a alta médica, como lembrança da equipe de profissionais que o atendeu desde o parto.

Melhora no atendimento

Além da humanização, no Hospital Regional de Cáceres, houve a retomada do serviço de odontologia para crianças com deficiência – serviço que foi interrompido em 2012. De acordo com o diretor da unidade hospitalar, Onair Nogueira, os trabalhos foram retomados com o apoio da equipe do ambulatório e da médica Suzana Garcia Araújo, que realiza os atendimentos de crianças que necessitam de cuidados especiais.

A unidade regional de Cáceres adquiriu os materiais para uso nos pacientes. Desde julho, já foram realizados mais de 500 atendimentos – como colocação de próteses odontológicas – em parceria com a comunidade. A capacidade de atendimento do serviço de odontologia é de cerca de 40 crianças por mês.