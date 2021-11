Especialistas debatem quitação e renegociação de dívidas com o Finor e o Finam

O Projeto FIP Paisagens Rurais, executado pelo Sistema FAEMG/SENAR/INAES, provocou mudanças significativas na vida do produtor Leandro Éder de Freitas, em Campina Verde. Em um ano de assistência, ele mudou de atividade e deixou o emprego para trabalhar por conta própria. Há cerca de seis meses na pecuária de leite, ele já tem uma produção média de 70 litros por dia. “O projeto me deu segurança para gerar renda dentro da propriedade. Estou muito satisfeito com esta mudança. Hoje tenho mais tempo para a minha família”, afirmou o produtor, que mora com a esposa e o filho de oito anos.

Quando entrou para o Projeto FIP Paisagens Rurais, Leandro investia na pecuária de corte e trabalhava como operador de máquinas em uma fazenda de laranja. Por orientação do técnico de campo Tarcísio Tomás Cabral de Sousa, ele participou da primeira turma do curso Gestão de Negócios/ATeG, oferecido pelo Sistema FAEMG/SENAR/INAES. “O curso me auxiliou na tomada de decisão para mudar de atividade. Já fui produtor de leite no passado, e as orientações me deram segurança para retomar o trabalho de que sempre gostei”, explicou.

Com seis animais atualmente, Leandro tem boas perspectivas para a produção. “Comecei do zero. Minha meta é chegar a 100 litros por dia, tudo com recurso próprio. E já tenho um planejamento para os próximos anos. Quero ser um pequeno produtor, com uma produção de mais de 200 litros”, destacou.

O técnico Tarcísio ressalta que a produção leiteira é feita em apenas 0,5 hectare, com vacas confinadas e com capineira irrigada. “No curso de gestão, vimos que ele se identificava mais com o leite e, hoje, é um dos produtores que mais evoluiu no projeto”, completou. O restante da área de 18 hectares do sítio, localizado no Projeto de Assentamento Nova Rio da Prata, é para plantio de soja, milho e sorgo, em parceria com um produtor vizinho.

“Não tenho uma grande área, mas a gente precisa evoluir para produzir ao máximo no espaço que temos. O trabalho do SENAR trouxe crescimento para esta região em relação à produtividade, geração de renda e absorção de tecnologias. As pessoas estão saindo da zona de conforto e fazendo as propriedades gerarem renda”, destacou Leandro.

“Este é um exemplo de como a assistência técnica e as orientações de gestão podem potencializar o trabalho do produtor e fazer com que ele consiga obter mais renda na sua propriedade”, afirmou o gerente regional do Sistema FAEMG/SENAR/INAES em Uberaba, Caio Oliveira.

O Projeto Gestão Integrada da Paisagem no Bioma Cerrado – FIP Paisagens Rurais é financiado com recursos do Programa de Investimento Florestal, por meio do Banco Mundial. A coordenação é do Serviço Florestal Brasileiro (SFB) e da Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação, do MAPA, com parceria da Agência de Cooperação Técnica Alemã (GIZ), do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e do MCTIC, por meio do Inpe e da Embrapa.