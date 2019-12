Especificações excessivas em edital geram multa de 12 UPFs aos responsáveis

Assunto:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

JAQUELINE JACOBSEN

Julgada parcialmente procedente Representação de Natureza Interna (Processo nº 12.880-5/2019) em desfavor da Prefeitura de Várzea Grande, por irregularidade no Edital do Pregão Eletrônico 25/2019, que tinha como objeto a aquisição de dispositivo eletrônico tablet em conjunto com caneta touchscreen. Na sessão extraordinária do Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso de 10/12, os membros acompanharam voto da relatora, conselheira interina Jaqueline Jacobsen, pelo acolhimento parcial da RNI, com aplicação de multa.

Segundo a relatora, foi constatada irregularidade grave no referido edital, em razão de especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias que restringiram a competição do certame. Foi aplicada multa individual aos responsáveis pela elaboração do Termo de Referência: Toshio Doi e Guilherme Augusto Pinto da Fonseca Marques.

Foi recomendado à atual gestão da Prefeitura de Várzea Grande para que se abstenha de realizar especificações excessivas ou irrelevantes que possam causar direcionamento, em observância ao artigo 37, XXI, da Constituição Federal, bem como artigos 3º, 14 e 40, da Lei de Licitações, e artigo 3º, II da Lei 10.520/2002; e se abstenha de realizar exigências de qualificação técnica não previstas em lei, em observância ao artigo 37, XXI, da Constituição Federal, bem como artigos 3º e 30, da Lei de Licitações, e artigo 3º, II, da Lei 10.520/2002.