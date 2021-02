Espetáculo de dança evidencia paisagens do cerrado; temporada encerra neste fim de semana

Neste fim de semana, o grupo Pepalantus Núcleo encerra as apresentações do espetáculo de dança contemporânea Barco no Cerrado. Gravadas em diversas localidades do município de Chapada dos Guimarães, muitas delas afetadas pelas queimadas de 2021, as apresentações buscam evidenciar e valorizar as paisagens do cerrado e sua dramaturgia.

O projeto foi aprovado no edital MT Nascentes da Secretaria de Estado de Cultura, Esportes e Lazer (Secel/MT) com recursos da Lei Aldir Blanc e totaliza 12 apresentações iniciadas em 21 de janeiro. Produzido de forma independente, o espetáculo estreou em 2017 e já foi apresentado por diversas vezes em Mato Grosso e São Paulo. Nesta edição, devido à pandemia, a circulação ocorre virtualmente, sempre de quinta a domingo. A transmissão é feita pelo canal de Youtube do Pepalantus Núcleo e de redes sociais de espaços culturais e escolas públicas em cada município abrangido pelo projeto.

Livremente inspirado nas obras literárias “As Aventuras de Pi” de Yann Martel e “Relato de Um Náufrago” de Gabriel García Márquez, a gênese disparadora da obra traz à cena os conflitos dos seres à deriva, e como não se sentir navegando em águas perigosas nestes tempos.

O trabalho inclui ainda a entrega de sementes do cerrado para ajudar no reflorestamento de áreas atingidas pelas queimadas. As sementes são usadas como elemento cênico durante uma das cenas, e posteriormente, destinadas aos espaços parceiros para entrega ao público.

Serviço

Espetáculo Barco no Cerrado – circulação online

Quinta-feira (04.02), às 10h: redes sociais Grupo Elementares do Quilombo

Sexta-feira (05.02), às 17h: redes sociais Grupo Gigantes do Cambambe

Sábado (06.02), às 10h: redes sociais Escola Estadual Cel. Rafael de Siqueira

Domingo (07.02), às 17h: redes sociais Secretaria Municipal de Cultura de Chapada dos Guimarães

Transmissões também no YouTube Pepalantus Núcleo