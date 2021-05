Espetáculo musical ‘Nota-Si’ será apresentado no domingo em Sinop

O espetáculo musical “Nota-Si” será realizado no próximo domingo (16.05), às 15h30, em Sinop. O show do duo Lunalê será ao ar livre, na Praça de Eventos do estádio Gigante do Norte. A programação é gratuita e contará com intérprete de libras. O projeto é um dos contemplados no edital MT Nascentes, realizado pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT).

Com classificação indicativa livre, o “Nota-Si” promete levar muita música autoral para aquecer os corações do público. A organização do evento ressalta a obrigatoriedade do uso de máscara, a necessidade de manter o distanciamento e as demais medidas de prevenção à covid-19.

De acordo com a proponente Luana Cardoso, o projeto surgiu da necessidade de se fazer música na rua, em espaços públicos. “Antes da pandemia, nós já fazíamos ações culturais em praças. Tocávamos uma vez por mês e de forma gratuita. Nós acreditamos que a arte cura e revoluciona um lugar”.

O duo Lunalê nasceu em 2018 e é formado pelas artistas Luana Cardoso e Alessandra Grandini. O primeiro single foi gravado em 2019. As artistas já participaram de diversos festivais mato-grossenses. “Nosso objetivo é fazer aquilo que fomos escolhidas a fazer. Levar vibrações, emoções e sentir essa completude com a música”.

Acompanhe o projeto Nota-si pelas redes sociais do duo Lunalê no Instagram e Facebook.

Serviço

Espetáculo musical Nota-Si

Data: 16 de maio de 2021 (domingo)

Horário: 15h30

Local: Praça de Eventos do estádio Gigante do Norte, em Sinop (MT)