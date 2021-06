Estado combate garimpo ilegal com fiscalização e regularização, afirma secretária de Meio Ambiente

Adquiridas para utilização durante os jogos da Copa do Mundo de 2014 em Cuiabá, as estruturas móveis da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT) continuam em plena operação, desta vez na realização de grandes eventos. Dois exemplos são a Copa América, que está ocorrendo no país, com jogos em Cuiabá, na Arena Pantanal, e também no Campeonato Brasileiro.

Avaliados em R$ 6 milhões, o Centro Integrado de Comando e Controle Móvel I e II e a Plataforma de Observação Elevada foram reformados recentemente, com custo de apenas 10% do valor do patrimônio, ou seja, R$ 600 mil. Destes, R$ 300 mil foram custeados pela Sesp-MT e a outra metade, pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT), para utilização em operações de combate a incêndios, queimadas e desmatamentos.

A reforma dos veículos não ficou restrita apenas a parte mecânica, mas também a parte tecnológica, como melhorias nos computadores, cadeiras e câmeras de monitoramento. De acordo com o secretário adjunto de Integração Operacional, coronel PM Victor Fortes, toda a ação da Secretaria que necessite de uma estrutura itinerante poderá se utilizar dos veículos.

“O uso destes equipamentos adquiridos durante a Copa do Mundo é um ganho para o Estado, neste momento na Copa América, que é um evento internacional, também foi utilizado no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro em Cuiabá e em outras ações, em especial as integradas, porque é possível disponibilizar uma cabine para cada uma das forças de segurança”, pontuou Fortes.

Outra possível utilização para a estrutura é no período das queimadas, onde há aumento significativo de ocorrências de incêndios florestais, para as quais o Governo do Estado já está se preparando, com o adiantamento do período proibitivo de queimadas em zonas rurais. Além disso, grandes eventos como feiras agropecuárias, eleições e outros também contarão com a estrutura móvel.

Micro-ônibus

Neste mesmo molde, a Secretaria Adjunta de Integração Operacional (Saiop) equipou dois micro-ônibus que foram adquiridos em 2014, por meio do programa “Crack, é possível vencer”, do Governo Federal. Os dois veículos são utilizados pela Polícia Comunitária, em ações como a Operação Bairro Seguro, e pelo Gabinete de Gestão Integrada (GGI), para utilização na Operação Lei Seca.

A coordenadora do GGI, major PM Monalisa Furlan, destacou a importância da unidade móvel. “O veículo nos permite a otimização da rotina de trabalho durante a Operação Lei Seca, já que o fluxo de informações e procedimentos acaba sendo estabelecido praticamente todo no local. O funcionamento da Delegacia Móvel está sendo realizado todo no veículo, a exemplo da confecção de boletins de ocorrência e lavratura de termos circunstanciados”, disse a coordenadora do GGI.

Além de garantir a iluminação do local e disponibilizar uma estrutura composta por computadores, impressoras e outros equipamentos tecnológicos, o veículo também possui câmeras de monitoramento que futuramente serão integradas ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp).

Outro benefício que a coordenadora do GGI destaca é a maior mobilidade que o veículo proporciona, alcançando outras localidades que não sejam somente aquelas da região central da cidade.