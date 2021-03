Estado inicia construção de pontes em Santa Terezinha

Foto: Fablício Rodrigues

Foto: Fablício Rodrigues

A construtora Agrimat Engenharia e Empreendimentos Ltda já está mobilizada na MT-413, no município de Santa Terezinha, para o início das obras de construção da primeira de um total de quatro pontes de concreto sobre os córregos Fundo de Pedra, com 31 metros de extensão, Elétrico I, com 30 metros, Eletro I e Eletro II, ambas com 41,55 metros de extensão. As obras terão início a partir da ponte sobre o córrego Eletro II.

Para o deputado estadual Dr. Eugênio Paiva (PSB), as pontes fazem parte de um conjunto de obras estruturantes responsáveis, principalmente, por garantir infraestrutura e logística de transporte à região Araguaia. Neste conjunto, a MT-413 é a principal via de acesso à Santa Terezinha, ligando o município à BR-158, a mais importante artéria de escoamento do Araguaia.

“Estamos felizes pela população de Santa Terezinha, e por saber que o nosso trabalho enquanto parlamentar está no caminho certo. Finalmente, após anos de muitas promessas e campanhas eleitorais, a população terá tranquilidade para trafegar pela rodovia com suas famílias, com condições seguras para entrada e saída de bens e produtos, para o transporte de pacientes, enfim, é qualidade de vida para o nosso Araguaia”, comemorou Dr. Eugênio ao relembrar as inúmeras conversas mantidas com o Governo do Estado para o início das obras.

O deputado também está acompanhando de perto junto à Secretaria de Estado de Infraestrutura (SINFRA), a conclusão do projeto para licitação das obras de pavimentação dos 24 km restantes, de um total de 94 km da MT-413. Os atoleiros no trecho não-pavimentado têm causado grande transtorno aos moradores, prejudicando inclusive a entrada e saída de produtos do município, além do atendimento a situações de emergência como o transporte de pacientes.

Em contato por telefone, o prefeito de Santa Terezinha, Thiago Castellan afirmou que nem mesmo os fortes dias de chuva tem prejudicado o andamento dos trabalhos na ponte, mas que o fim definitivo das dificuldades virá apenas com a conclusão do asfalto.

“Uma obra aguardada há décadas pelo nosso povo, e que agora sai do papel. Quero agradecer ao deputado Dr. Eugênio, grande parceiro do Araguaia, que se empenhou de maneira extraordinária até garantir o início das obras, e que não tem medido esforços para nos atender, e agradecer ao governador Mauro Mendes por se mostrar sensível aos anseios do nosso Araguaia. Falta pouco governador. Falta apenas concluir nosso asfalto”, defendeu o prefeito.