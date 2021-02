Estado inicia distribuição de vacinas para idosos com mais de 90 anos

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT), iniciou a distribuição de vacinas para idosos de 90 anos ou mais. Os imunizantes integram a quarta remessa, com 30,6 mil doses, encaminhada pelo Ministério da Saúde no último domingo (07.02).

Nesta terça-feira (09.02), o município de Cuiabá retirou 3.120 doses na Rede Frio Estadual, sendo 1.720 destinadas exclusivamente para imunizar os idosos do grupo prioritário e 1.400 para imunizar trabalhadores da saúde.

Também já receberam as doses o município de Várzea Grande, a regional de Rondonópolis, Sinop, Alta Floresta, Peixoto, Cáceres, Pontes e Lacerda, Tangará da Serra e Diamantino. Na quinta e sexta-feira (11 e 12), devem receber os imunizantes as regionais de Juara, Juína, Aripuanã, Colniza, Rondolândia, Barra do Garças, Água Boa, Porto Alegre do Norte e São Felix do Araguaia.

O gerente do Programa Estadual de Imunização em Mato Grosso, Thiago Rondon, explica que, conforme orientação do Ministério da Saúde, estão sendo enviadas as quantidades de dose referentes à primeira aplicação; as doses para a segunda aplicação serão encaminhadas aos municípios em até 10 dias.

“A vacina tem como objetivo a prevenção de uma doença agressiva, por isso é importante que as pessoas do grupo prioritário se vacinem, pois somente através da imunização que vamos conseguir diminuir as mortes e contaminação”, explicou o gestor.

Até o momento, o Estado de Mato Grosso recebeu cerca de 191,6 mil doses do Ministério da Saúde. Conforme previsto no Plano Estadual de Operacionalização da Vacinação contra Covid-19, após a distribuição do imunizante aos polos Regionais de Saúde, os municípios fazem a retirada da vacina no polo que contempla a sua região. Em seguida as gestões municipais executam as estratégias de vacinação.

Segunda dose

A distribuição da segunda dose da vacina para as pessoas que já foram vacinadas também iniciou nesta semana. Nesta terça-feira (09.02), o município de Cuiabá retirou 992 doses relativas à primeira remessa do Ministério da Saúde, que agora serão utilizadas como segunda dose, que serão destinadas aos trabalhadores da saúde do Pronto Socorro Municipal da capital.

Devem receber a segunda aplicação do imunizante os trabalhadores da saúde que atuam na linha de frente do combate ao coronavírus, povos indígenas aldeados, pessoas institucionalizadas com deficiência e pessoas institucionalizadas com 60 anos ou mais.