Estado insere DNA de 1.500 condenados por crimes hediondos em banco nacional

Foto: Fablício Rodrigues / Secretaria de Comunicação Social

Os deputados que compõem a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Energisa fazem uma visita técnica hoje (2), às 10 horas, à sede do Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (Ipem-MT). O objetivo é conhecer melhor as atividades do instituto e saber como é feita a perícia nos medidores de energia elétrica suspeitos de fraudes. A visita abre a semana de atividades no Parlamento de Mato Grosso. Confira a seguir, a agenda para os próximos cinco dias:

Segunda-feira (2)

O Instituto Memória do Poder Legislativo abre, a partir das 8 horas, o Prata da Casa, edição de Natal. A feira de artesanato, gastronomia e apresentações artísticas será no saguão principal da Assembleia Legislativa e segue até a sexta-feira (6).

Os deputados da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Energisa fazem, às 10 horas, visita técnica ao Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (Ipem-MT). Lá, eles vão saber como é feita a aferição dos medidores de energia elétrica com suspeitas de fraudes e conhecer melhor as atividades do instituto.

A Assembleia Legislativa realiza, às 14 horas, audiência pública para debater a pavimentação asfática na MT-433 – trecho de 22 km entre o distrito de Alô Brasil e o município de Bom Jesus do Araguaia. O evento está marcado para o Ginásio de Esportes Flávio Rocha de Souza, Rua 10, Centro, em Bom Jesus do Araguaia. A audiência foi requerida pelos deputados Thiago Silva (MDB) e João Batista (Pros).

Em Cuiabá, às 14 horas, a Câmara Setorial Temática (CST) das Pessoas com Deficiência realiza mais uma reunião ordinária. A câmara temática foi criada para estudar e discutir as políticas públicas para a inclusão das pessoas com deficiência (PcD) em Mato Grosso, instituída pelo Ato n° 045/19 da Mesa Diretora. A reunião está marcada para a sala das comissões Deputada Sarita Baracat, 202.

À noite, às 19 horas, o presidente Eduardo Botelho (DEM) realiza sessão solene para a entrega de títulos de cidadão mato-grossense e outras honrarias a diversas pessoas que contribuíram com o crescimento e o desenvolvimento de Mato Grosso. As homenagens serão feitas no Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour.

Terça-feira (3)

A Comissão de Constituição e Justiça e Redação (CCJR) realiza, às 9 horas, a segunda audiência pública para discutir o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2020. O debate com a equipe econômica do governo e com a sociedade está marcado para o auditório Milton Figueiredo.

Já no período da tarde, às 14 horas, os deputados da Comissão de Constituição, Justiça e Redação realizam 34ª reunião ordinária do ano. Na pauta, 15 proposições para serem analisadas e votadas. Entre elas, seis vetos. A reunião será na sala Deputado Oscar Soares, 201.

Às 16 horas, a reunião ordinária é dos deputados da Comissão de Revisão Territorial, dos Municípios e das Cidades. A análise e votação das matérias acontecem na sala Deputada Sarita Baracat, 202.

Os deputados participam, a partir das 17 horas, de mais uma sessão ordinária no Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour.

Quarta-feira (4)

Os deputados participam, a partir das 8 horas, de mais uma sessão ordinária no Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour.

Os deputados da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social fazem, às 14 horas, visita técnica ao Hospital Geral Universitário (HGU), situado à Rua 13 de Junho, n° 2101, Centro Norte de Cuiabá.

À tarde, às 14 horas, a Comissão de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Recursos Minerais e a Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social voltam a se reunir, respectivamente, na sala Deputado Oscar Soares, 201, e na sala Deputada Sarita Baracat, 202.

A Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Amparo à Criança, Adolescente e Idoso volta a se reunir, às 16 horas, na sala Deputado Oscar Soares, 201.

Os deputados participam, a partir das 17 horas, de mais uma sessão ordinária no Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour.

Quinta-feira (5)

Os deputados participam, a partir das 8 horas, de mais uma sessão ordinária no Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour.

A Assembleia Legislativa realiza, às 14 horas, audiência pública para debater a revalidação de diplomas de cursos de graduação e reconhecimento de diplomas de cursos de pós-graduação stricto sensu expedidos por universidades estrangeiras. As discussões acontecem no auditório Milton Figueiredo. A audiência pública foi solicitada pelo deputado Oscar Bezerra, mas com a volta do titular do cargo, vai ser presidida pelo deputado Faissal Calil (PV).

À noite, às 19 horas, o deputado Ulysses Moraes (DC) faz a entrega de títulos de cidadão mato-grossense a diversas pessoas que contribuíram com o desenvolvimento de Mato Grosso. A sessão especial, para as homenagens, acontece no Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour.

Sexta-feira (6)

O deputado Dr. Gimenez (PV) realiza, às 19 horas, sessão especial para a entrega de título de cidadão mato-grossense e moções de aplausos. As homenagens serão feitas no Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour.

Vale lembrar que a agenda pode ser alterada no decorrer da semana pelos deputados.