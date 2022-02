Estado investe em infraestrutura da Transpantaneira com pontes de concreto e manutenção

Diversas iniciativas do segmento da economia criativa em Mato Grosso estão percorrendo uma jornada de aprendizados em busca da criação de negócios rentáveis e sustentáveis. Desde outubro do ano passado, 27 projetos e negócios criativos receberam formação por meio do edital Move_MT.

Essa é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) em parceria com o Labora – Laboratório de Inovação Social do Oi Futuro. Até agora, os responsáveis pelos projetos selecionados participaram de reuniões de diagnóstico, workshops coletivos e receberam atendimentos individualizados em mentorias quinzenais nas áreas de gestão e tecnologia.

O encerramento das atividades será em abril deste ano, totalizando 6 meses e cerca de 2,5 mil horas de capacitação. Para a idealizadora do projeto Potências Negras Criativas, Silviane Ramos, a participação no Move_MT fez mover, literalmente, novas possibilidades para o negócio crescer.

“Somos a primeira incubadora de negócios criativos negros em Mato Grosso e participar dos workshops e mentorias trouxe um grande avanço para nos reconhecermos e fortalecermos as nossas ações. Conseguimos pensar melhor o nosso negócio, enxergar o público a ser atendido, definir a plataforma de divulgação ideal e movimentar outros negócios de pessoas pretas. O Move impulsionou ainda mais as nossas potencialidades”.

Os workshops realizados abordaram temas sobre Comportamento Empreendedor, Economia Criativa, Inovação, Desenvolvimento Sustentável e Ferramentas de Prototipagem Digital. Em março, a programação inclui o workshop de Captação de Recursos.

Além dos cursos coletivos e das mentorias individuais, foram ainda ofertados encontros chamados de Café com Líderes em que fundadores ou representantes de outras iniciativas de sucesso compartilham experiências de suas atividades. Neste mês, o encontro contou com um especialista em redes sociais.

Os participantes passarão também por formação em Pitch, uma técnica de apresentação verbal concisa para despertar interesse e vender a ideia do negócio ou projeto desenvolvido. Com o aprendizado, cada empreendedor vai ressaltar os aspectos mais importantes do seu negócio à banca final do Move_MT, que fará o papel de investidor.

De Alta Floresta, Bruno Pitarello – ou Bruno do Mato – como é mais conhecido, já amadureceu várias etapas de implementação do seu negócio desde que foi selecionado no edital. Idealizador do Ponto AgroEcológico Dente-de-Leão, ele dispõe de um espaço de soluções sustentáveis, oferecendo oficinas, turismo e hospedagem vinculadas a vivências agroecológicas.

“Não tenho nem palavras para descrever o Move, está sendo melhor do que eu esperava. Participo de forma bem assídua de todas as atividades e isso está ajudando bastante na gestão e na organização do Dente-de-Leão. Agradeço muito à Secel e ao Oi Futuro por essa oportunidade”, expressa o empreendedor.

Mais sobre o Move_MT

Dividido em duas etapas, o projeto é voltado para aceleração de projetos criativos, de inovação ou de impacto sociocultural em Mato Grosso. A primeira fase ofertou workshops gratuitos sobre inovação, modelagem de negócios inovadores, ferramentas de tecnologia para negócios digitais e técnicas de Pitch. Com 200 vagas por curso de 3 horas cada um, as atividades movimentaram artistas, produtores culturais e empreendedores da economia criativa de todo o Estado.

Na segunda etapa, a iniciativa selecionou, por meio de edital, iniciativas de vários municípios mato-grossenses para participação no ciclo de seis meses de aceleração com capacitações que visam amadurecer os processos de gestão e embarcar tecnologia no modelo de atuação.

Todas as atividades são totalmente gratuitas e realizados em ambiente virtual, por meio de plataforma de videoconferência.

Cada iniciativa selecionada no edital recebeu uma ajuda de custo como prêmio pela participação. Serão ainda distribuídos R$ 170 mil reais em recursos aos empreendedores que obtiverem o melhor desempenho ao longo do ciclo de aceleração e durante a apresentação do Pitch. O objetivo é que as premiações impulsionem a evolução dos negócios e projetos.

As experiências e aprendizados de toda a jornada serão registrados em um e-book do projeto, que será publicado e disponibilizado gratuitamente pelo Oi Futuro e Secel-MT.