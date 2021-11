Estado lança licitação para iluminação da Estrada de Chapada

O Governo de Mato Grosso lançou a licitação para implantação de iluminação pública na MT-251. Serão instaladas lâmpadas de LED em uma extensão de 13,08 km da Estrada de Chapada, no trecho duplicado entre a Fundação Bradesco e a rotatória com a MT-351, que dá acesso ao Lago de Manso.

Está previsto um investimento de R$ 6.641.646,21, com a instalação de 323 postes de aço galvanizado de 14 metros de altura e 601 lâmpadas de LED, com potência de 220 W, que proporcionam uma boa iluminação e economia de energia. O valor total engloba também os serviços de fundação e de instalação elétrica. Os projetos levaram em conta as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas e da Energisa.

“Essa é uma ação que tenho cobrado muito da Sinfra, pois sabemos da importância que essa estrada tem para toda a baixada cuiabana, especialmente no lazer. E a iluminação vai fazer com que a estrada fique mais segura, evitando acidentes e melhorando o ir e vir do cidadão”, afirmou o governador Mauro Mendes.

Recentemente, o Governo de Mato Grosso finalizou a restauração desse mesmo trecho da MT-251, com a implantação de uma ciclofaixa. A iluminação irá, entre outras coisas, contribuir com a segurança dos ciclistas, que poderão utilizar a estrada no período noturno, além de garantir conforto aos motoristas que passam pelo trecho e facilitar a atividade econômica na região, que tem um fluxo de veículos cada vez maior.

A Sinfra-MT trabalha atualmente na restauração dos 44 km da estrada, entre a rotatória para Manso e Chapada dos Guimarães. A obra se encontra em estágio final e alguns trechos já estão sendo sinalizados.

Outros investimentos foram realizados na região, como a pavimentação da estrada para o Coxipó do Ouro e a restauração da MT-351 até o Lago do Manso, obras contribuem para garantir mais tranquilidade aos cidadãos que procuram lazer na região.

A Concorrência Pública será do tipo de menor preço e em lote único. As propostas devem ser abertas no dia 28 de dezembro, às 9h, na sala de reuniões da Sinfra-MT. Após a assinatura da ordem de serviço, a empresa vencedora do certame terá um prazo de 180 dias para executar a instalação.

Confira aqui as informações sobre a Concorrência Pública.