Estado recebe presidente do Inmetro e estreita parcerias

O Secretário de Planejamento e Gestão, Basílio Bezerra, recebeu nesta segunda-feira (20.09), os presidentes do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), Marcos Heleno Guerson, e do Instituto de Pesos e Medidas (Ipem), Bento Bezerra, para tratar sobre a retomada das obras da sede da autarquia estadual no Centro Político Administrativo que estão paralisadas desde 2015.

De acordo com o titular da Seplag a reunião foi muito produtiva, pois além do alinhamento a respeito da retomada da obra, que até o fim do ano já terá um cronograma, os gestores puderam trocar informações sobre o funcionamento dos órgãos e estreitar laços entre o Governo Estadual e o Inmetro.

Para Basílio a metrologia é uma área de ampla abrangência. “O Ipem é uma autarquia do Estado e um órgão delegado do Inmetro. Ele atua em uma área estratégica para o desenvolvimento econômico e social do Estado, por ser parte integrante da infraestrutura básica de apoio à competitividade das empresas, à preservação da saúde, da segurança, do meio ambiente e à proteção do consumidor”.

De acordo com o Presidente do Ipem, a Seplag sempre orientou o órgão sobre a necessidade de retomar as obras da sede. “Viemos aqui buscar um entendimento com o secretário Basílio, que é quem administra o Centro Político, e comunicar que as tratativas de reinício já estão em andamento e que logo serão retomadas. Viemos dar uma previsão e firmar compromisso”.

O Ipem é uma autarquia estadual que tem por finalidade a execução no âmbito do Estado de Mato Grosso das atividades relacionadas com a metrologia, a normalização, a conformidade e a certificação de produtos e serviços. Ele funciona como um braço do Inmetro no Estado, que descentralizou sua atuação nas unidades da federação devido à grande extensão territorial do país.

O presidente do Inmetro disse que veio a Mato Grosso conhecer um pouco mais dos órgãos estaduais e colocar o Instituto à disposição, reforçando as cooperações que existem entre Governo Federal e Estadual.

“Queremos deixar claro para o Governo do Estado que ele tem no Inmetro e no Ipem parceiros para seu desenvolvimento econômico. Trabalhamos apoiando a qualidade dos produtos e serviços industrializados. Somos um braço para a indústria e o comercio fortalecer suas marcas e ganhar no valor agregado, o que hoje é fundamental no mercado global”.

Inauguração

Nesta quarta-feira (22) começa a funcionar o primeiro laboratório de verificação de hidrômetros no Estado, que foi inaugurado nesta terça-feira (21) e terá 30 bancadas para análises simultâneas.

Esse laboratório trará confiança à população na medição feita pelos hidrômetros, tanto por parte do consumidor quanto por parte das empresas que prestam esse tipo de serviço.