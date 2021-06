Estado sinaliza rodovias no Pantanal com alertas para prevenir incêndios florestais

O Governo do Estado está realizando os serviços de limpeza das faixas de domínio e sinalização, com placas orientativas, das rodovias que cortam o Pantanal mato-grossense, a fim de prevenir as queimadas na região. O objetivo é conscientizar a população quanto à necessidade do combate aos incêndios florestais e da proteção do Pantanal.

Esta é uma ação conjunta entre a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) e o Corpo de Bombeiros Militar, de modo a prevenir e coibir queimadas criminosas através da conscientização. A ação tem como alvo prioritário rodovias de áreas com maior risco de serem atingidas pelo fogo.

As placas estão sendo instaladas na Rodovia Transpantaneira (MT-060) e na MT-040, que liga Santo Antônio do Leverger, Barão de Melgaço ao Distrito de Mimoso. Nessas rodovias estão sendo colocadas placas distantes a cada 20 quilômetros uma da outra, para reforçar a orientação. Até o momento 20 placas já foram instaladas.

Em todas as placas constam mensagens alertando para que não sejam feitas queimadas e sobre a importância da preservação do Pantanal, que é considerado a maior planície inundável do planeta e engloba os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além do Paraguai e Bolívia.

“Esta é mais uma ação preventiva do Governo de Mato Grosso para evitar incêndios. Desta vez estamos instalando sinalização para que a população possa agir contra os fatores que podem trazer riscos e incêndios florestais”, afirma a secretária de Estado de Meio Ambiente, Mauren Lazzaretti.

O secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira, lembra que esta não é a primeira ação realizada na região na intenção de proteger o bioma contra as queimadas. Além da sinalização e limpeza, a Sinfra já executou a construção de pontes de concreto na Rodovia Transpantaneira, em substituição às pontes de madeira.

“No ano passado muitas pontes de madeira foram queimadas pelo fogo que atingiu a região e, para evitar que a situação viesse a se repetir, substituímos por pontes de concreto, e ainda estamos trabalhando para melhorar a infraestrutura do Pantanal e fortalecer a região”, afirmou.

Período proibitivo do fogo

A sinalização e limpeza antecede o período proibitivo do fogo, que começa no dia 1º de julho em todo o Estado, após antecipação em 15 dias por decreto estadual. Com o decreto nº 938/2021, fica proibida qualquer atividade de limpeza de pastagem com o uso do fogo nas áreas rurais até 30 de outubro de 2021. O uso do fogo em áreas urbanas é proibido o ano todo.