Estado visita estrutura e planeja parceria com IFMT para atendimento aos animais silvestres atingidos pelo fogo

Para avançar com as obras de pavimentação dos 49,3 quilômetros da rodovia MT-100, interligando os municípios de Araguainha, Ponte Branca e Ribeirãozinho, na Região do Araguaia, a empresa que executa os trabalhos realizou na manhã desta sexta-feira (28.05), a implosão da Serra da Arnica, local onde passa um trecho da estrada.

O acionamento do controle de detonação foi realizado pelo secretário adjunto de Obras Rodoviárias da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT), Nilton de Britto, que esteve presente junto com a comitiva da Pasta e demais prefeitos e vereadores da região para acompanhar o andamento da obra.

“O governador Mauro Mendes e o secretário Marcelo de Oliveira, que estão investindo quase R$150 milhões para realização dos trabalhos da MT-100, que possui fases de restauração, implantação e melhoramento dos trechos, com previsão de entrega ainda neste ano de 2021. Estamos realizando um sonho antigo da população que mora na região na Região do Araguaia, principalmente dos produtores”, explicou Britto.

A implosão da área durou cerca de 7 segundos. Foram usados 24 toneladas de explosivos. O desmonte desta área de rocha foi necessário para atender as conformidades do projeto de engenharia, diminuído o percentual da inclinação vertical da serra para facilitar o tráfego de veículos na subida.

Ainda de acordo com as explicações do secretário Nilton de Brito, as obras da rodovia MT-100 estão “com pouco mais de 30% prontas, o andamento está excelente, é uma das melhores obras que eu estou vendo no Estado”. O gestor da Sinfra enfatizou que mesmo diante das complexidade do trabalho, “eu garanto que este trecho, um dos mais problemáticos, vai ser concretizado neste ano”.

A MT-100 é considerada uma rodovia estruturante na região do Araguaia, pois interliga os municípios do Vale do Araguaia ao Sul de Mato Grosso, muito utilizada para o escoamento de parte da produção agrícola.

O prefeito de Araguainha, Francisco Gonçalves Naves (Chiquinho), que esteve presente na implosão da Serra da Arnica, destacou que os investimentos na Rodovia MT-100 já estão transformando a cidade e atraindo empresários que acreditam no potencial da região.

“Eu não tenho dúvidas do nosso crescimento, pois este grande investimento do Governo de Mato Grosso na nossa região, vai proporcionar a geração de emprego. Com essa pavimentação, os empresários que acreditam no grande potencial desta terra já estão começando a plantar soja, terão maior facilidade para escoar sua produção, além de gerar emprego e renda para quem vive aqui. Quero apenas gradecer ao nosso governador Mauro Mendes e toda sua equipe”, disse o prefeito.

Antes de realizar a implosão da Serra da Arnica, a comitiva da Sinfra-MT e os engenheiros da empresa responsável pelos trabalhos, percorram vários trechos da MT-100 e realizaram paradas para verificar de perto a qualidade do serviço executado.

Além da comitiva da Sinfra, estiveram presentes o secretário de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários, Silvano Amaral, o prefeito da cidade de Barra do Garças, Adilson Gonçalves de Macedo, o prefeito de Alto Araguaia, Gustavo de Melo, e outros demais vereadores da região e lideranças.