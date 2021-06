Estagiários da Prefeitura recebem cartilha e participam de palestra sobre direitos e deveres do servidor público

Cerca de 25 estagiários da Prefeitura de Cuiabá participaram da primeira turma de formação sobre direitos e deveres de um servidor público do Executivo Municipal. O evento que aconteceu no auditório do Palácio Alencastro, na última quarta-feira (16), durou toda a tarde e contou com palestra e distribuição da cartilha do Estágio Cuiabá. A ação é executada pela Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Controladoria Geral do Município e o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

“Investir em nossos servidores, independente se efetivos ou não, se estagiários ou não é dever de um gestor que preza pela excelência no serviço prestado para a população. E é isso que a gestão humanizada faz, pensa na população, coloca o povo em primeiro lugar e inclui a todos”, disse o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro.

Com 235 estagiários, 25 estudantes do ensino médio e 210 estudantes do ensino superior, o Município de Cuiabá executa uma nova ação, voltada à formação desse grupo como servidor público.

“A formação do cidadão é justamente o motivo da Prefeitura iniciar esse programa, o entendimento do papel que temos na vida profissional que estão iniciando agora. Seja no ensino médio ou no superior. E vocês tem a satisfação de ser parceiros nossos. Nosso papel hoje é despertar em vocês o papel do servidor público, porque hoje, muito mais do que estagiários, vocês são colegas de trabalho e é preciso que entendam o que significa ser um servidor público. Estou muito feliz e venho em nome do prefeito Emanuel Pinheiro e do vice-prefeito José Roberto Stopa, agradecer a cada um de vocês a possibilidade de estarmos juntos construindo uma Cuiabá melhor, nos aprimorando e atendendo o cidadão melhor, cada qual dentro da sua Secretaria para produzir melhores resultados, que serão colhidos frutos pelo cidadão”, disse o secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo. O secretário-adjunto de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Ivo Olavarría também esteve presente na ocasião.

No encontro da primeira turma na última quarta-feira (16), cerca de 25 estagiários estiveram presentes, das Secretarias de Educação, Ordem Pública, Meio Ambiente e Agricultura. O diretor-geral de Controle Interno, Wanderson Arruda de Oliveira foi um dos palestrantes. Presente no momento de abertura, a controladora Geral do Município, Mariana dos Santos, destacou a grande oportunidade que os jovens possuem em estagiar no Executivo da capital de Mato Grosso.

“Quero dizer para vocês aqui que vocês estão estagiando na Prefeitura da capital do Estado de Mato Grosso e isso é muita coisa, tenham orgulho disso. Se a oportunidade não aparecer, façam com que ela apareça, vocês são os atores da vida de vocês. Sejam responsáveis, não pensem que estão passando despercebidos, vocês são muito importantes, nosso prefeito Emanuel Pinheiro prioriza as pessoas e vocês fazem parte da gestão, que tenho certeza que ficará marcada, a começar por eu ser a primeira mulher a ocupar o cargo de controladora, isso até pouco tempo não era possível. Então deem o seu melhor de vocês”, disse a controladora Geral do Município, Mariana Cristina Ribeiro dos Santos.

Divididos em turmas de 25 a 30 pessoas, os estagiários das mais variadas áreas e Secretarias vão participar de palestra educativa e orientativa sobre direitos e deveres de um servidor público.

“Preparamos uma cartilha com orientações para que todos os estagiários saibam todos os seus direitos, de acordo com a legislação e estamos à disposição para quaisquer dúvidas e sugestões, queremos que essa seja uma ótima experiência de trabalho para todos e que traga bons frutos profissionais e também de prestação de serviço à população”, disse a coordenadora de estágio, Fernanda Rodrigues. O supervisor estadual do CIEE, Lucas Nascimento também esteve presente como palestrante.