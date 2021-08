Estágio: Candidatos aprovados devem manifestar interesse pela vaga até quarta (25)

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, retoma neste semestre a 2ª edição do Programa Escola de Gestores da Rede Municipal de Ensino – 2020/2021. O curso de atualização contará com sete módulos que serão realizados até dezembro. No total, a formação continuada atenderá 446 profissionais que atuam nas funções de diretores, coordenadores pedagógicos e secretários escolares.

A solenidade de abertura da 2ª edição do Programa Escola de Gestores será nesta quinta-feira (26), às 14:30 horas, com transmissão online pelo @portaldaescolacuiabana, no YouTube. Em seguida acontecerá a aula inaugural com palestra da Prof.ª Dr.ª Filomena Maria de Arruda Monteiro, da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), sobre o tema Reflexões sobre o Impacto do processo formativo na gestão da Unidades Educacionais.

A secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado destacou a importância do programa, iniciado em 2019, quando por meio de uma parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), foi realizada a sua primeira edição. “Esta é mais uma ação pioneira da gestão Emanuel Pinheiro na Educação, a formação simultânea de toda a equipe de gestão das unidades educacionais, implicando diretamente na descentralização das atribuições que envolvem a gestão. A ação fortalece a gestão democrática e, é um instrumento para uma educação pública equitativa e de qualidade. Os cursos serão realizados em serviço pelos profissionais que compõem as equipes gestoras”, disse a secretária Municipal, Edilene Machado.

Este ano, a formação acontecerá por meio de vídeo aulas, que serão acessadas pelos cursistas, por meio de uma plataforma.

Metodologia

A formação foi organizada a partir de estudos, reflexões e produção de conhecimento sobre referenciais teórico-metodológicos da pedagogia crítica e de práticas de estudos de casos e situações-problema, do cotidiano das unidades educacionais, explicou a diretora de Gestão Educacional da Secretaria de Educação, Mabel Strobel Moreira da Silva. A ênfase está nos processos de gestão pedagógica, administrativa, de recursos humanos e financeiro. Além disso, a formação continuada está alinhada com a Base Nacional Comum Curricular de Competências do Diretor Escolar, como requer a Base Nacional Comum Curricular e a política educacional, Escola Cuiabana, e referenciada no Plano Nacional de Educação e no Plano municipal de Educação de Cuiabá”, explicou a diretora de Gestão Educacional, Mabel Strobel da Silva.

O curso será realizado em duas etapas, a primeira em 2021, com 100 horas aula e trará módulos gerais, com temas ligados as necessidades formativas prioritárias para o desenvolvimento das ações essenciais das rotinas de funcionamento das unidades educacionais.

A segunda etapa acontecerá em 2022 e terá 32 horas aula. Nessa etapa, com módulos específicos para os gestores das unidades educacionais que atendem os estudantes da segunda e terceira infância, com foco na melhoria dos processos de alfabetização e letramento, em interface com o Programa de Alfabetização Cuiabano (ProAC).

Serviço

Programa Escola de Gestores da Rede Municipal de Ensino – 2020-2021

Solenidade de Abertura/Aula Inaugural

Data: 26/08/2021

Hora: 14:30 horas

Transmissão: @portaldaescolacuiabana, no canal do YouTube

PROGRAMAÇÃO

Sessão 1 – Abertura

Secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado

Secretária Adjunta de Educação, Débora Marques Vilar

Presidente do Conselho Municipal de Educação, Andrea Santos

Sessão 2 – Aula Inaugural

Tema: Reflexões sobre o Impacto do processo formativo na gestão da Unidades Educacionais

Ministrante: Prof.ª Dr.ª Filomena Maria de Arruda Monteiro – Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)

Sessão 3 – Programa Escola de Gestores da Rede Municipal de Ensino de Cuiabá – Orientações para os cursistas