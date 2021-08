Estandes da Vacina Solidária são montados para mobilização que irá promover arrecadação recorde de alimentos

O vice-prefeito e secretário de Obras Públicas, José Roberto Stopa, relatou nesta semana que, seguindo um planejamento estabelecido pelo prefeito Emanuel Pinheiro, a meta da Prefeitura de Cuiabá é de que, até o fim deste ano, pelo menos seis quilômetros da Avenida Contorno Leste estejam finalizados. A obra do novo corredor de mobilidade urbana foi lançada em 2020 e a previsão é que seja totalmente concluída em 2023.

Segundo Stopa, o cronograma repassado para as empresas que estão trabalhando na construção da via determina ainda que, no próximo ano, mais oito quilômetros estejam prontos e, em 2023, todo o restante seja alcançado, totalizando os 17,3 quilômetros de avenida. Além disso, também nesse período faz parte do planejamento o levantamento da ponte de concreto sobre o Rio Coxipó.

“Até outro dia, algumas pessoas diziam que as obras estavam paradas. Agora começam a ver trabalho na altura do bairro São João Del Rey, no Distrito Industrial, passando pelo Altos da Serra, ponte sendo construída, trabalho no Residencial Ana Maria. Ou seja, não há mais como dizer que a obra está paralisada, pois o movimento de máquinas é grande e diário, de segunda a sábado”, destacou o vice-prefeito.

Outro ponto enfatizado por Stopa é que, somado à melhoria na mobilidade urbana da Capital, o Contorno Leste também será responsável por potencializar o desenvolvimento econômico de regiões que, atualmente, encontram-se desconectadas com a transformação que Cuiabá vem passando. De acordo com ele, a avenida passará por mais de 50 bairros, das regiões Sul, Leste e Norte, e beneficiará, de forma direta, mais de 200 mil pessoas.

“Daqui a dois anos, junto com o prefeito Emanuel Pinheiro, vamos entregar a maior obra da história de Cuiabá. O desenvolvimento que essa via trará, a valorização dos imóveis da região, a abertura de novas empresas, a geração de emprego e renda, tudo isso fará com que o investimento feito retorne para o Município. Ao mesmo tempo, vamos melhorar a vida de todos os habitantes no entorno do Contorno Leste. Isso não tem preço”, completou.

O PROJETO:

Idealizada para ser a maior obra de infraestrutura dos últimos 50 anos, a Avenida Contorno Leste contará, ao longo de sua extensão, com todos os componentes de uma grande estrutura de mobilidade urbana. Conforme o projeto, a via terá 17,3 quilômetros de pista dupla, cada uma delas constituídas por duas faixas de rolamento e acostamento. A avenida possuirá também ciclovia em todo o seu prolongamento, calçada e canteiro central.

A obra recebe o investimento de R$ 125 milhões e contempla ainda o levantamento de uma ponte sobre o Rio Coxipó. A construção da via está dividida em dois percursos, sendo um de 11 quilômetros, entre o rio e a Rodovia Emanuel Pinheiro, e outro de cerca de seis quilômetros, entre a Avenida Fernando Corrêa e o rio. Cada um desses processos é executado por uma empresa diferente, vencedores dos lotes do processo licitatório.