Estão abertas as inscrições para cursos de aperfeiçoamento pela Escola do Legislativo

Foto: FABLICIO RODRIGUES / ALMT

Para quem tem nos planos de um novo aperfeiçoamento técnico, a Escola do Legislativo está com inscrições abertas para cursos de capacitação e de pós-graduação. A inscrição está sendo feita pelo site da ALMT (Clique aqui) e as aulas estão previstas para começar em fevereiro. “Neste ano, a escola simplificou o aceso às informações sobre os cursos. Tanto que as matrículas são realizadas mediante cadastro no site”, informou um dos responsaveis pela organização, Laerte Viera de Souza.

As vagas são para as qualificações em Língua Portuguesa- que abrange Redação Oficial, Atualização Ortográfica e Regras Gramaticais; idiomas Inglês e Espanhol; de Coaching em Técnicas de Aprendizados, e Educação para Jovens e Adultos (EJA), para conclusão dos ensinos fundamental e médio. A pós-graduação em Formação Política também tem vagas disponíveis.

“Além disso, têm as turmas que já fazem parte da grade de ensino da Escola [do Legislativo]. Em 2020, vamos ofertar ainda, oficinas de Terapia Reiki” anunciou Laerte.

Mais informações estão disponíveis aqui ou pelo telefone 3313-6930.

Confira a programação:

Coach em Técnicas de Aprendizados- Turmas terças e quintas-feira, das 18h às 21h, e segundas e quartas-feiras, das 8h às 11h. Professor Eduardo Ramos;

Oratória – às terças e quintas-feiras, das 18h às 21h, professor Eduardo Ramos;

Atualização Ortográfica – às terças e quintas-feiras, das 14h às 15h30 – Inicia em 04/Fev. Professora: Talita Cristina Bandeira de Figueiredo

Regras Gramaticais – às segundas e quartas-feiras, das 14h às 15h30. Professor(a): Talita Cristina Bandeira de Figueiredo;

Redação oficial – às terças e quintas-feiras, às 15h45 e às 17h15 – Inicia em 24/Mar. Professor(a): Talita Cristina Bandeira de Figueiredo;

EJA – Ensino Médio – Modalidade a distância. Abrange ensino do 1º ao 3ª ano – Carga horária: 1200 horas;

EJA – Ensino Fundamental -Modalidade a distância. Abrange ensino do 6º ano 9º ano. Carga horária: 1600 horas;

Oficinas de Terapia Reiki – Aulas semanais, às sextas-feiras. Carga horária: 10 horas;

Já as especializações acontecem em parceria com Instituto Cuiabano de Educação (ICE), que é a certificadora. O programa tem duração de um ano, mais seis meses para a produção de monografia. As aulas acontecem uma vez por mês, aos sábados das 8h às 18h, com intervalo para almoço, e aos domingos das 8h às 13h.