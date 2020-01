Estátua será recolocada na Praça 8 de Abril e mural será refeito

A 12ª edição do Rally Ecológico terá mais uma importante ação social. Além da arrecadação de alimentos, a organização realiza a doação de livros infantis à Biblioteca Saber com Sabor, da Secretaria Municipal de Educação. O evento automotivo acontece no dia 04 de abril com apoio da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo.

Em 2019, o evento comemorou a chegada dos 300 anos de Cuiabá com números impressionantes: 15 toneladas de alimentos distribuídos, três mil árvores plantadas, 5 mil livros doados e mais de três mil participantes. E em 2020 a intenção é repetir a marca e quem sabe, superá-la. No dia do evento, 301 mudas de árvores nativas serão plantadas na MT 251 e na chegada na Marina do Altayr, no Lago de Manso.

Para o secretário Francisco Vuolo, a prova conquistou os cuiabanos. “Não existe no estado um evento que consiga reunir tantos elementos e objetivos com tanto sucesso. O Rally Ecológico une esporte, lazer, sensibilização ambiental, ação social e turismo, pois divulga o potencial turístico de nossa cidade e do nosso estado, afinal já largou de Cáceres, Rondonópolis, Jaciara, Poconé, Chapada dos Guimarães, entre outros municípios, e além disso abrirá novamente as comemorações do aniversário de Cuiabá, no dia do 4×4, 4 de abril, uma data realmente sugestiva”, argumentou Vuolo.

As inscrições para a prova estão abertas e podem ser realizadas pelo site cronorally.com.br nas categorias 4×4 (Master e Expedition), Turismo (4×2), Toyota, Motos e UTV, que estreia na prova.

“É uma viagem no tempo. Quando resgatamos esse material e começamos a fazer as contas, chegamos a números impressionantes. O Rally tem uma distância percorrida semelhante do Dakar, que é o maior do planeta, isso sem falar nas histórias, cenários deslumbrantes e amizades que fizemos em todos esses anos. Sem dúvidas o Ecológico é uma marca que se consolidou no estado e conquistou o país”, ponderou Luiz Galvan, coordenador geral do evento.

Também são parceiros do Ecológico: Governo do Estado, Grupo Canopus Toyota, Via Lactea, Orion Veículos, Postos Morada Shell, Munique MOTORS BMW, Energisa, Sena Pneus, Tonon, Reolon Corretora de Seguros, D rent a car, Skivo, Ellite Comunicação, Águia Sul Transportes e Hotéis Mato Grosso.