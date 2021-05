Estelionatária que causou prejuízo de R$ 20 mil a vítimas em venda de carro é presa em Cuiabá

Uma operação com objetivo de desarticular um grupo criminoso integrado por jovens de classe média, envolvidos com a logística de entorpecentes dentro do estado de Mato Grosso, foi deflagrada pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira (11.05), pela Delegacia de Confresa com apoio operacional da 2ª Delegacia de Barra do Garças.

Na operação Cargo, foram cumpridas oito ordens judiciais, sendo cinco mandados de busca e apreensão domiciliar e três de prisão preventiva, deferidas pela 3ª Vara Criminal de Porto Alegre do Norte. Os mandados foram cumpridos nas cidades de Confresa e Barra do Garças, resultando no na prisão dos três suspeitos e na apreensão de um simulacro de arma de fogo, porções de entorpecentes e de uma planta de maconha.

As investigações apontam que os integrantes do grupo criminoso atuavam desde o ano passado, utilizando de transportadora de cargas e empresas de ônibus para disfarçadamente enviar entorpecente da cidade de Barra do Garças até Confresa, onde a droga era distribuída.

Em Barra do Garças, parte da associação era responsável por disfarçar a droga em embalagens que não chamassem a atenção colocando-as, por exemplo, em latas de tinta. Os criminosos tinham o cuidado de utilizar CPFs de vários colaboradores diferentes para não levantar suspeitas.

Em Confresa, o restante do grupo, que trabalhava em transportadoras, recebia o material e fazia toda distribuição auferindo o lucro da atividade criminosa. Segundo o delegado responsável pelas investigações, Matheus Soares Augusto, os envolvidos são todos jovens de classe média em suas cidades e estavam atuando com a atividade ilícita.