Estelionatários que se passavam por policiais civis são presos após golpes em várias vítimas

Documentos, boletos bancários e holerites foram apreendidos pela Polícia Judiciária Civil do município de Barra do Garças (509 km a leste de Cuiabá), na operação “Score Credit”, deflagrada na quarta-feira (19.02) para cumprimento de um mandado de busca e apreensão.

O trabalho realizado pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), investiga um grupo articulado para praticar crimes de estelionato, falsificação de documentos particulares, receptação e associação criminosa.

Conforme o delegado Wilyney Santana Borges, as diligências iniciaram no mês de outubro do ano passado, após a delegacia ser procurada por duas pessoas envolvidas no esquema.

“Os suspeitos vinham praticando os crimes há mais de um ano, e nesse período, pelos menos 14 lojas e cinco instituições financeiras foram vítimas da quadrilha, causando um prejuízo estimado em cerca de R$ 200 mil”, destacou o delegado Wilyney Santana.

Segundo apuração, o esquema foi planejado por um homem que convidava outras pessoas para participar de uma empresa criada para cometer crimes. Ele dizia ser hacker e que conseguia acessar os bancos de dados das empresas de negativação de crédito e retirar os protestos pelo não pagamentos de dívidas.

Desta forma, o mesmo propunha aos comparsas que usaria os documentos destes, aproveitando do ‘score’ para abrir crediários em lojas da cidade e, posteriormente, adquirir produtos parcelados em boletos, os quais não eram pagos.

Estes objetos eram revendidos em classificados e o dinheiro rateado entre os integrantes da associação criminosa. Além das lojas, os suspeitos abriram contas em instituições financeiras e conseguiram aprovação de limites utilizando holerites falsificados, sacando o dinheiro e realizando o rateio dos valores.

Com a localização dos documentos que comprovam os delitos, como holerites, boletos bancários, telefones celulares, aparelhos de HDs, entre outros materiais, as investigações continuam para análises do material apreendido e sequência do inquérito policial que tramita na Derf de Barra do Garças.

Score é uma ferramenta utilizada no comércio em geral e em instituições financeiras que tem como objetivo auxiliar o processo de tomada de decisão de concessão de crédito e realização de negócios.