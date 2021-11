Estudantes das turmas do 5º e 9º anos retornam às atividades presenciais na rede pública municipal

Estudantes da rede pública municipal de ensino estão retornando de forma escalonada, a partir desta segunda-feira (8), às atividades 100% presenciais nas escolas. Até o dia 22 os mais de 54 mil alunos atendidos nas 167 unidades de ensino do Município, da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA) estarão de volta as salas de aulas. Nesta segunda-feira foi a vez dos estudantes das turmas do 5º e 9º anos.

A secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado falou sobre o planejamento para receber os estudantes. “Optamos por retornar de forma gradativa porque ficamos muito tempo no processo remoto. Além disso, estamos com apenas dois meses de atividades no formato híbrido e as unidades precisam desse tempo para organizar os espaços escolares e reforçar a conscientização entre as crianças de que precisaremos continuar mantendo os cuidados de biossegurança como o uso de máscaras. É interessante fazermos isso de forma gradativa para que cada unidade se organize dentro da sua realidade”, salientou.

Segundo a secretária também contribuiu para a decisão, de retomar as atividades integralmente presenciais, o avanço da imunização. “A gestão preza pela segurança e bem estar da população. Com a imunização dos profissionais e agora das crianças acima de 12 anos, temos mais segurança para voltarmos às salas de aulas”, contou a secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado, lembrando esse planejamento vem sendo feito desde o início da pandemia com um objetivo, que fosse de forma segura para a comunidade escolar.

Volta gradativa

Algumas unidades da rede municipal vêm realizando atividades presenciais, com autorização dos pais ou responsáveis, desde agosto para os 5º e 9º Anos isso porque esses estudantes farão neste ano a Prova Brasil, que avalia o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).

Também neste semestre o Município realiza a Prova Cuiabá que avalia o desempenho dos estudantes do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). “Nosso objetivo é identificar as deficiências no aprendizado de alguns conteúdos em decorrência do período de pandemia, para que possamos programar as atividades do Ano Letivo 2022”, explicou a gestora.

Calendário de retorno

As medidas para o retorno integralmente presencial de forma escalonada estão descritas no Decreto Municipal 8.739, de 04/11/2021, publicado na versão online da Gazeta Municipal Nº 253, do dia 05/11/2021.

As proximas turmas a voltarem 100% presencial no dia 16/11 serão os 6º, 7º e 8º Anos e também da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e no dia 22/11, as turmas do Berçário, Maternal, Jardins I e II (estudantes de 0 a 3 anos e 11 meses), Pré-Escola (estudantes de 4 e 5 anos) e do 1º ao 4º Ano do Ensino Fundamental.

Esse escalonamento vale para todas as unidades educacionais da rede pública municipal de ensino que voltam também ao horário normal de atendimento.

As Creches, CEIC, CMEI e CEEI voltam ao horário de 06h às 18h. As escolas do Ensino Fundamental e CMEI (4 e 5 anos), das 7h às 11h e das 13h às 17h; e a Educação de Jovens e Adultos (EJA) das 19h às 22h.

Retorno tranquilo

A diretora da Escola Cívico Militar Cuiabana (ECIMC) Profª. Maria Dimpina Lobo Duarte, Taciane Garcez Mauricio disse além dos estudantes, os pais receberam na semana passada um comunicado reforçando os cuidados de biossegurança. “Reforçamos junto aos estudantes a necessidade de manutenção das medidas de biossegurança e informamos aos pais para que orientem seus filhos nesse sentido”, disse Taciane Garcez Maurício.

Na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Madre Martha Cerutti a diretora Fernanda Vieira de Paula Lutterback disse que o retorno foi tranquilo. Na unidade estão sendo mantidas as medidas de como aferição de temperatura, tapetes sanitizantes, disponibilização de álcool em gel. “As atividades coletivas continuam restritas e os cuidados mantidos”, disse ela.