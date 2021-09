Estudantes do CMEI Paulo Ronan se unem na tarefa de melhorar a qualidade de vida na Capital

Estudantes do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Paulo Ronan Ferraz de Souza, no bairro Ilza Terezinha Piccoli, na Regional Norte, tiveram uma manhã diferente com o plantio de mudas de árvores nativas e frutíferas.

Conforme explicou a diretora Rosângela de Jesus Sousa Pereira, o plantio de mudas faz parte do Projeto Brincando com o Meio Ambiente que vem sendo executado desde o início do ano letivo. “Na verdade, estamos dando continuidade às nossas atividades remotas. Nosso retorno presencial aconteceu ontem, mas estamos desenvolvendo as atividades desde fevereiro. Nos três primeiros meses de atividades remotas desenvolvemos o Projeto Brincando com o Meio Ambiente onde trabalhamos a questão ambiental, a preservação, e hoje por meio dessa parceria com a Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana estamos realizando o plantio das mudas”, explicou.

A diretora falou da importância de um ambiente estimulante no processo de ensino e aprendizagem da escola. “Nós temos um espaço educativo, lúdico, maravilhoso, mas ainda não estava arborizado. Precisamos, desde pequenos, conscientizar e ensinar as nossas crianças a cuidar, a plantar e a preservar o meio ambiente que está necessitando”, destacou.

Sobre o retorno das aulas presenciais, Rosângela contou que as crianças estavam felizes e com muita saudade. “Tivemos um dia com muitas atividades e jogos, respeitando os protocolos de biossegurança, o número reduzido a 50% da capacidade da sala de aula, distanciamento físico e uso de máscaras. “As famílias se sentiram tranquilas. Teve criança que entrou chorando e saiu sorrindo”, disse ela.

O CMEI Paulo Ronan Ferraz de Souza funcionará com revezamento semanalmente. A decisão foi tomada em conjunto com os pais. Os alunos da Pré Escola na semana que estiverem em casa receberão as atividades por meio de grupos de WhatsApp simultaneamente aos que estiverem nas atividades presenciais. Já os estudantes da creche, receberão vídeos.

Para a tarefa especial de plantar as mudas, a unidade recebeu o ambientalista da Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana (Limpurb) Abel Nascimento. “Esse projeto faz parte do Plano de Gestão Integrada do prefeito Emanuel Pinheiro para os corredores ecológicos verdes da cidade e para que Cuiabá retome o título de cidade verde. A capital precisa que nós plantemos árvores para termos uma melhor qualidade de vida”, disse ele.

Na unidade serão plantadas de 20 a 30 mudas de espécies arbóreas e ipês, jabuticabeiras, acerolas, pitombeiras e outras de médio porte por ser mais seguro para as crianças.

De acordo com Abel, a ideia é estender o plantio de mudas para todas as unidades educacionais, centros comunitários e outros equipamentos públicos, dentro do plano de arborização da cidade. Numa parceria com o projeto Verde Novo Cuiabá já recebeu cerca de 150 mil mudas de árvores. “Todo o trabalho, que vem sendo desenvolvido ao longo da gestão Emanuel Pinheiro, com a produção de mudas no Horto Florestal ‘Tote Garcia’ e o plantio, tem um único objetivo, melhorar cada vez mais o clima da nossa cidade. Para se ter uma ideia, a diferença de uma área arborizada e outra não é de cerca de 4º C. A nossa proposta é contribuir com a melhoria do clima da nossa cidade. É uma gestão verde, humanizada e com qualidade ambiental”, disse Abel Nascimento.

Para as crianças, a manhã foi de festa e elas prometeram que irão cuidar das mudas.