Estudantes planejam lançamento de foguete em 7 de setembro

O projeto aeroespacial Zeus-22 tem lançamento de um foguete previsto para o dia 7 de setembro de 2022, quando se comemora a Independência do Brasil. Mais de 50 estudantes de dois grupos de estudos ligados à Escola de Engenharia de São Carlos (EESC), da Universidade de São Paulo (USP), são os desenvolvedores do projeto.

O Zenith Aerospace e o Topus Projetos Aeroespaciais são grupos de competição e pesquisa extracurriculares vinculados à EESC-USP, no entanto o projeto inclui também estudantes do Instituto de Física de São Carlos (IFSC) e Instituto De Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC), ambos da universidade, além de alunos do Instituto Federal de São Paulo de São Carlos (IFSP).

O projeto conta atualmente com 55 pessoas no grupo de desenvolvimento, todos alunos de graduação da USP e do IFSC. Os três diretores do Zeus-22 são alunos da graduação. A iniciativa éda empresa WallJobs, que oferece apoio administrativo aos estudantes.

O Zeus-22 consiste no lançamento de um foguete de pequenas dimensões a partir de um balão estratosférico, usando o conceito do Rockoon (Rocket + Balloon). O principal benefício do modelo é a economia de combustível e material para o lançamento. Segundo o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, essa será a primeira operação do tipo em toda América Latina.

“O projeto é importante porque permite acesso muito mais barato ao espaço, já que é uma tecnologia que possibilita que vários equipamentos como micro e nano satélites – experimentos científicos que precisam de ambientes de gravidade zero e até satélites de comunicação – sejam postos em órbita. Isso é muito benéfico a países com menos recursos financeiros, como o Brasil”, explicou Pedro Pignanelli, diretor do Zeus-22.

Pignanelli acrescentou que “o projeto objetiva criar uma área de desenvolvimento no setor aeroespacial brasileiro, fomentando e inspirando outras empresas e equipes a também investirem nessa área na qual estamos tão defasados em relação aos países desenvolvidos”.

Até o lançamento em setembro, são cinco grandes fases de entrega de trabalhos dentro do projeto. A primeira foi conceber a missão e a estruturação da equipe, no mês janeiro. A etapa seguinte inclui o desenvolvimento do conceito preliminar e os primeiros testes de subsistemas, com previsão para abril.

Já ao final de maio, haverá a finalização do conceito refinado, realização dos testes de integrações e simulações. Até o fim de junho, está prevista a finalização de simulações do sistema completo. No início de setembro, deverá ser finalizada a manufatura e a montagem do projeto, além dos ajustes finais para o lançamento.