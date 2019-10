Estudo sobre otimização de recursos da SES fica entre cinco melhores em congresso nacional

Com o objetivo de interiorizar a Nota MT e disseminar a cultura de pedir o CPF nas notas fiscais, a Secretaria de Fazenda (Sefaz) realizou na cidade de Sinop, o terceiro sorteio mensal do programa. O sorteio foi coordenado pelo secretário de Fazenda, Rogério Gallo, nesta quinta-feira (10.10), na Câmara de Vereadores. O evento contou com a presença de prefeitos e secretários municipais de Fazenda e Finanças de diversos municípios do Nortão.

“Estamos promovendo a interiorização da Nota MT, o Programa do CPF na Nota, e a primeira cidade escolhida para ser sede do sorteio foi Sinop, um dos principais polos regionais que temos em Mato Grosso. É o primeiro sorteio no interior do Estado e nós tivemos entre os 1.005 ganhadores, 54 felizardos de Sinop que ganharam prêmios de R$ 500”, informou o secretário de Fazenda, Rogério Gallo.

O gestor ressaltou ainda que existe um potencial grande de cadastros a serem realizados em Sinop e a região. “Só em Sinop mais de 10 mil pessoas já se cadastram para participar dos sorteios da Nota MT. Sabemos que ainda há um grande potencial de cadastramento entre os munícipes. Portanto, fica o convite para que você seja o próximo a ganhar um dos prêmios do Nota MT, primeiro fazendo o cadastro e depois pedindo o CPF na nota nas compras realizadas”.

De acordo com Gallo, a proposta é que os sorteios sejam alternados entre a capital e outras cidades-polo. Dessa forma, o sorteio mensal de outubro será realizado em Cuiabá e o mensal de novembro no interior, em uma região a ser definida. A medida visa fortalecer o Programa nos municípios mato-grossenses, ampliar o número de consumidores cadastrados no Nota MT.

O sorteio mensal de setembro contou a participação do deputado estadual, Dilmar Dal Bosco, do secretário de Agricultura Familiar, Silvano Amaral, do adjunto de Administração Fazendária, Kleber Geraldino, da adjunta de Relacionamento com os Contribuinte, Maria Celia Oliveira, além de prefeitos da região Norte, vereadores de Sinop, representantes das entidades e sindicatos e servidores da Sefaz.

Ganhadores

Foram contemplados no terceiro sorteio mensal do Programa Nota MT 999 consumidores, de 56 municípios. Cuiabá e Várzea Grande lideram a lista dos ganhadores com 572 e 108 premiados, respectivamente. Sinop teve 54 sorteados, seguido por Rondonópolis com 38.

A relação com os nomes dos ganhadores foi divulgada ainda nesta quinta-feira (10) pelo site e aplicativo do Programa Nota MT, na opção “sorteios” e em seguida, “mensal setembro”.

Para este sorteio foram gerados 1.245.927 bilhetes eletrônicos, de 133.278 cidadãos cadastrados que pediram CPF nas notas emitidas entre 1º e 30 de setembro.