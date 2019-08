Estufa com plantação de maconha é apreendida dentro de guarda-roupa de estudante em Cuiabá

Assessoria | PJC-MT

Várias mudas de maconha, de diferentes tamanhos, foram apreendidas pela Polícia Judiciária Civil, na terça-feira (27.08), durante diligências investigativas da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE). As plantas eram cultivadas em uma estufa dentro do guarda-roupas de um estudante, de 19 anos.

A plantação foi descoberta após a equipe de investigadores da DRE receber denúncia anônima de que o jovem, I.V.C.P., 19, estava cultivando substâncias ilícitas em sua residência, no bairro Jardim Industriário, em Cuiabá. Em diligências no endereço, os policiais foram recebidos pela mãe do suspeito, que confirmou que o filho mantinha uma estufa, com várias plantas, dentro do guarda-roupas do seu quarto.

No cômodo, os policiais encontraram uma planta de maconha com aproximadamente 1 metro de altura, quatro mudas pequenas, cinco copos descartáveis com terra, possivelmente com sementes em fase de germinação e uma sacola plástica com várias sementes da substância.

O local era equipado com manta térmica isolante para revestir as paredes internas do guarda-roupas, coolers para manter a refrigeração do ambiente, e sensor de temperatura, luzes violetas para simular luz solar, com dispositivo eletrônico que controlava a radiação da luz.

Segundo o delegado titular da DRE, Vitor Hugo Bruzulato Teixeira, apesar do espaço pequeno, o sistema montado pelo estudante era bem arquitetado, possuindo todos os cuidados para o plantio do entorpecente no interior da estufa. “As plantas seguiam o processo de sementes, germinação no vasilhame plástico, depois para o copo descartável com terra e posteriormente para vasos maiores”, disse o delegado.

O estudante não estava na casa no momento da ação, porém posteriormente o advogado da família entrou em contato com a delegacia para agendamento da sua apresentação. O caso será apurado em inquérito policial instaurado na DRE.