ETA grande Cristo Rei se torna uma realidade e já produz 27,7 milhões de litros/dia

“Demos o primeiro de muitos passos para mudar a situação de Várzea Grande no que tange a distribuição de água. Continuamos em nossa missão e perseguindo nosso objetivo de entregar água de qualidade e com intermitência, ou seja, de forma constante”, disse o prefeito Kalil Baracat anunciando para 2022 a apresentação do Trata VG, um relatório completo e da realidade da questão de saneamento básico e de abastecimento de água da segunda maior cidade de Mato Grosso.

Considerado o centro de uma das regiões mais populosas de Várzea Grande, o Cristo Rei, conta a partir de agora com água tratada, de qualidade e sem intermitência. A entrega da Estação de Tratamento e Distribuição de Água – ETA – dará reforço as áreas de saneamento básico e abastecimento hídrico para moradores de toda a região que compreende mais de 72 bairros do grande Cristo Rei, envolvendo ainda o Parque do Lago, Jardim Maringá, Alameda e Ponte Nova, beneficiando cerca de 120 mil moradores.

Esta é a primeira de três novas estações a serem entregues em Várzea Grande na atual gestão. As outras duas serão construídas nos bairros Chapéu do Sol mais precisamente na Barra do Pari, com aporte do Governo do Estado de Mato Grosso e uma unidade no 7 de Maio com recursos do tesouro municipal.

Com o funcionamento da ETA Grande Cristo Rei, as outras três unidades já existentes, na Avenida Júlio Campos; na Ulisses Pompeo e no Distrito de Passagem da Conceição, utilizarão suas captações e tratamento para reforçar a distribuição de todas as demais regiões e distritos da cidade.

A ETA Grande Cristo Rei produzirá 320 litros de água por segundo ou 27,648 milhões de litros por dia. Já a ETA da Barra do Pari, no Chapéu do Sol, produzirá 250 litros por segundo ou 21,600 milhões de litros por dia e a ETA 7 de Maio com capacidade de 125 litros por segundo, produzirá 10,800 milhões de litros dia. “Somente essas três novas unidades produzirão mais de 60 milhões de litros de água por dia o que representa dizer que cada um dos 290 mil cidadão e cidadã de Várzea Grande terão a sua disposição, 206,8 litros por dia, quando a Organização Mundial de Saúde (OMS) aponta para uma necessidade entre 100 a 120 litros dia por pessoa”, comemorou o prefeito Kalil Baracat, reconhecendo os esforços do Governo de Mato Grosso e dos parlamentares federais e estaduais em ajudar Várzea Grande, mas precisará de maiores investimentos até vencer todas as dificuldades.

“A obra que começou no governo da ex-prefeita Lucimar Campos hoje se torna uma realidade, esse é o primeiro passo para resolver de vez o desabastecimento e distribuição de água em Várzea Grande. Um empreendimento orçado em mais de R$ 31,6 milhões e pagos com recursos próprios. Como gestor, fico feliz em poder estar cumprindo com uma promessa de campanha que era o de resolver a questão do abastecimento e distribuição de água na cidade”, destacou o prefeito Kalil Baracat.

Ele disse que ainda serão necessários ajustes, ampliação e recuperação de rede, por isso pede que a população continue dando um voto de confiança, e que continue acreditando nesta gestão. “Temos um compromisso com Várzea Grande e vamos trabalhar para trazer o desenvolvimento em todos os setores”, garantiu.

O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, disse que a gestão do prefeito Kalil Baracat tem realizado grandes obras, em especial a ampliação da rede de abastecimento de água, que é uma questão que se arrasta há décadas. “Com as ações que já foram feitas, nesta inauguração de hoje, e com a nova ETA que o Governo do Estado repassará 100% dos recursos para se construir, em pouco tempo vamos ter esse problema da falta de água resolvida. Temos feito diversas parcerias com o município, a ponte que liga ao bairro Atalaia, obras de recuperação asfáltica, e no aguardo de alguns projetos para a construção de viadutos”, disse o governador parabenizando a gestão Kalil Baracat, que dá mais um importante passo para virar de vez essa página da falta d’água.

O presidente do Departamento de Água e Esgoto, Carlos Alberto Simões de Arruda, assegurou que a ETA Grande Cristo Rei é uma estação de altíssima qualidade, toda informatizada e automatizada, e vai atingir uma qualidade acima do que permite a portaria do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o que tranqüiliza o DAE e o prefeito Kalil Baracat.

“Estamos com uma possibilidade de produzir 320 litros por segundo, o que vai garantir o abastecimento de todo o conglomerado que envolve o grande Cristo Rei, com qualidade e constância mais premente. É um avanço muito grande para o município, principalmente para esta região, o que possibilita a independência do bairro Cristo Rei na questão do abastecimento de Água”, disse o gestor afiançando que por outro lado a ETA da Ulysses Pompeo alivia a produção, garantindo o abastecimento da região central, uma das mais antigas de Várzea Grande.

“Antes da ETA Grande Cristo Rei, tínhamos que mandar entre 180 e 200 litros por segundo da ETA Ulisses Pompeo para a região, sendo que agora com essa nova unidade funcionando, teremos uma sobra entre 180 e 200 litros por segundo, o que representa dizer, entre 15.552 milhões até 17.250 milhões de litros de água por dia que irão irrigar os demais sistemas que atendem a toda a cidade de Várzea Grande”, disse o presidente do DAE/VG, Carlos Alberto Simões de Arruda.

A ex-prefeita de Várzea Grande, Lucimar Sacre de Campos disse que essa obra era uma das mais esperadas pela população, e que teve início em sua gestão, sendo concluída na administração do prefeito Kalil Baracat. “Conseguimos fazer com que o projeto saísse do papel e demos início às obras e hoje me orgulho de estar aqui participando da entrega desse importante empreendimento. O prefeito Kalil está atendendo a população, o que vem reafirmar o compromisso e o respeito com a mesma e com a cidade de Várzea Grande”.

O presidente da Câmara Municipal, Fábio Tardin também destacou a importância da obra que vai desafogar e facilitar a distribuição de água para outros bairros da região. “O estrangulamento do sistema era decorrente da falta de investimentos aliados ao crescimento populacional. Com essa unidade, toda a população será atendida com água de qualidade”, pontuou.

Várias autoridades marcaram presença na inauguração do ETA do Cristo Rei, entre eles: o vice-prefeito José Hazama, o senador Jayme Campos, o ex-governador Júlio Campos, o deputado Federal Neri Geller, o 1º secretário da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, os deputados estaduais Paulo Araújo e Carlos Avalone, além de secretários de Estado e município.