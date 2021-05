ETANOL/CEPEA: Oferta cresce um pouco, e preço do hidratado se enfraquece

Cepea, 04/05/2021 – O preço do etanol hidratado negociado no spot paulista caiu na semana passada em relação ao do período anterior. Segundo pesquisadores do Cepea, mesmo com a demanda aquecida, a maior oferta pesou sobre os valores, em função do número crescente de usinas em atividade. Entre 26 e 30 de abril, o Indicador CEPEA/ESALQ do hidratado fechou a R$ 2,6589/litro, recuo de 0,59% frente ao período anterior. Já no caso do anidro, houve pequena elevação no mesmo comparativo, de 0,37%, com o Indicador CEPEA/ESALQ fechando em R$ 3,0237/litro – esta foi a quinta semana seguida de valorização. Pesquisadores do Cepea indicam que esse movimento de alta, ainda que pequeno, está associado à maior demanda, uma vez que o volume negociado desse biocombustível no mercado spot seguiu expressivo nas últimas semanas. Fonte: www.cepea.esalq.usp.br