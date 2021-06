ETANOL/CEPEA: Preços se estabilizam em São Paulo

Cepea, 1º/06/2021 – O ritmo de negócios no Brasil está lento, e os preços seguem em queda. Muitos agentes de moinhos consultados pelo Cepea se mostram abastecidos e indicam que a demanda por farinhas está fraca – apenas as vendas de farelo estão um pouco mais aquecidas, tendo em vista o elevado preço do milho, substituto em ração animal. Do lado da oferta, vendedores estão afastados do mercado, focados no cultivo da nova safra. Ressalta-se que, apesar da menor demanda interna, o trigo disponível no País não deve ser suficiente até a colheita da safra deste ano. Neste caso, a recente desvalorização do dólar frente ao Real tem tornado a importação de trigo da Argentina e do Paraguai mais atrativa que a compra do cereal no mercado brasileiro. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)