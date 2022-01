ETANOL/CEPEA: Produção deve se recuperar em 2022, mas preço pode se sustentar

Cepea, 04/01/2022 – A safra nacional de trigo atingiu produção recorde em 2021, mesmo com adversidades climáticas durante o desenvolvimento da lavoura. E, apesar da maior disponibilidade de trigo no mercado interno, a importação seguiu em alta no segundo semestre do ano passado, e esse contexto deve continuar sendo verificado em 2022. Segundo pesquisadores do Cepea, o Brasil ainda é dependente das importações do cereal para abastecer o mercado interno, negociando principalmente com a Argentina. Além disso, as exportações também deverão ser maiores em 2022, tendo em vista a menor oferta global e os elevados preços externos. Como as expectativas indicam dólar elevado em 2022, a importação deve continuar encarecida e os preços internos podem seguir em altos patamares. Avaliando-se as atividades de campo, na última temporada, o Rio Grande do Sul ultrapassou a produção de trigo do Paraná, estado que normalmente possui a liderança nacional. Em relação à próxima safra de trigo nacional, a expectativa é que os produtores continuem optando por aumentar a área com o cereal, como ocorreu na temporada anterior, influenciados pelos altos valores pagos no mercado atualmente, mesmo com o maior custo de produção. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)