Etapa de fundação é superada e ponte na comunidade do Batec deve ser entregue no fim deste ano

Em andamento na comunidade do Batec, a obra de construção de uma ponte de concreto sobre o Rio Preto foi vistoriada nesta sexta-feira (22) pelo prefeito em exercício José Roberto Stopa. Acompanhado do secretário interino de Obras Públicas, Raufrides Macedo, e do subprefeito do Distrito do Coxipó do Ouro, Juliano Coutinho, Stopa enfatizou que a estrutura deve ser entregue até o fim deste ano.

“O planejamento da gestão Emanuel Pinheiro e Stopa é o de promover a troca de todas as pontes de madeiras da área rural por estruturas de concreto. Uma ponte de madeira dura em média dois anos sem apresentar problema. Já uma de concreto, realizando as devidas manutenções, é para vida toda. Isso gera mais segurança e população e, ao mesmo tempo, economia aos cofres públicos”, destacou o prefeito em exercício.

O trabalho no local será executado pela empresa Atrativa Engenharia, sob a coordenação e supervisão da Secretaria Municipal de Obras Públicas. Para o levantamento da estrutura, a Prefeitura de Cuiabá investe aproximadamente de R$ 900 mil, com recursos divididos entre Fonte 100 do Município e Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab). A obra faz parte do programa Pontes de Concreto, criado em 2017 para atender a demanda da zona rural.

A obra já superou a fase de fundação e, neste momento, os operários atuam na construção de duas travessas, uma em cada extremidade da ponte, e das alas (ou cortina lateral). Conforme o cronograma demonstrado pela empresa, a previsão é de que até a próxima semana essa etapa seja finalizada e, a partir disso, iniciada a preparação para a instalação das vigas pré-moldadas. A nova travessia beneficiará, de forma direta, cerca de 390 famílias que residem na região.

“Há mais de 35 anos os moradores esperam por essa construção. A ponte de madeira que existe hoje não oferece nenhuma condição segura de uso e, por diversas vezes, foi responsável por acidentes. Mesmo com manutenção e reforma, a madeira tem um prazo muito curto de validade e isso gera inúmeros problemas, principalmente no período chuvoso em que o volume de água do rio aumenta”, explicou o secretário Raufrides Macedo.

CONTINUIDADE

A atuação no Coxipó do Ouro é continuidade do planejamento iniciado em 2017. Seguindo esse plano, em quatro anos, seis novas pontes de concreto foram construídas na zona rural. Com um investimento de cerca de R$ 4 milhões, foram beneficiados moradores da Ecoville II, Distrito do Aguaçu, Distrito do Coxipó do Ouro (Rio Bandeira e Rio Paciência), e comunidade dos Médicos (Rio Aricazinho e Rio dos Médicos).

Paralelo às grandes construções, outras intervenções pontuais também foram realizadas nesse mesmo período. Entre essas ações estão a manutenção constante das estradas vicinais, construções e reformas de pontes de madeiras, além da implantação de bueiros celular e tubular de concreto, sempre levando em consideração as especificidades dos rios e córregos que passam pelas comunidades.