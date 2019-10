Evento do Governo no Sesi Park ocorreu apenas na quinta-feira (03.10)

O Governo de Mato Grosso esclarece que o evento de Dia Das Crianças ofertado para as crianças da rede pública estadual ocorreu APENAS no dia 03 de outubro, no Sesi Park, sem ocorrências e com total segurança, inclusive com a presença de 15 salva-vidas do Corpo de Bombeiros.

Manifestamos nosso profundo pesar pelo ocorrido no dia de hoje e nos colocamos à disposição para mais esclarecimentos.

ENTENDA O CASO: O Governo foi procurado no dia de hoje para prestar esclarecimentos a respeito do falecimento de uma criança no local, na tarde desta sexta-feira (04.10). Reforçamos a informação de que o evento promovido pelo Governo de Mato Grosso foi APENAS no dia 03 de outubro.