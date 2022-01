Cuiabá abre Ano Letivo 2022 na rede pública municipal de ensino

A Semana Pedagógica 2022 será realizada no período de 25/01 a 04/02, data em que acontece a Aula Inaugural marcando o início do ano letivo na rede pública municipal de ensino. Este ano, a Aula Inaugural terá como palestrante o neuropsicólogo, consultor organizacional e escritor, Eduardo Shinyashiki, que abordará o tema ‘A arte do conviver e do aprender: o caminho do conhecimento’. A Semana Pedagógica é uma realização da Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, voltada para as equipes gestoras das unidades educacionais, docentes e técnicos.

Nesta edição, assim como no ano passado, será totalmente online, com transmissão pelo Canal da Escola Cuiabana no YouTube (https://www.youtube.com/c/PORTALDAESCOLACUIABANA) e pelo Google Meet.

A secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado falou sobre a importância do evento para a formação continuada dos profissionais e para o planejamento pedagógico do Ano Letivo. “A Semana Pedagógica está consolidada como um momento de formação, que subsidia os profissionais da Educação nas suas práticas diárias e de realização do planejamento escolar referente ao ano letivo. Dentro do calendário escolar é o primeiro ato da Autoridade Executiva Municipal referente à Educação, com foco na valorização profissional, na melhoria da qualidade do ensino e no fortalecimento do processo de implementação do Projeto Político Pedagógico das unidades educacionais e da política municipal de Educação, a Escola Cuiabana”, destacou a gestora.

A diretora de Gestão Educacional da Secretaria Municipal de Educação, Mabel Strobel Moreira da Silva disse que a Semana Pedagógica permite que os profissionais participem de uma ampla discussão sobre a complexidade do novo papel da escola. “Essas discussões estão alicerçadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais, na política educacional do Município, a Escola Cuiabana e, nos desafios do período pandêmico. Durante o evento teremos palestrantes reconhecidos nos contextos nacional e internacional, e consultores parceiros”, disse ela.

A coordenadora técnica de Ensino, Zileide Lucinda dos Santos destacou a importância dos temas em discussão. “Nesse ambiente, estarão em pauta as questões teóricas e práticas, permitindo a articulação dos saberes ampliando as discussões sobre os temas atuais, que afetam o cotidiano da sala de aula, e o processo de ensino e aprendizagem”, disse ela.

A coordenadora explicou que subsidiados pelas discussões os profissionais elencam os desafios e metas para o ano letivo 2022 dentro das propostas colocadas pela gestão. “Todo esse processo leva em consideração as especificidades de 2020/2021, os resultados da avaliação diagnóstica realizada a partir da aplicação da Prova Cuiabá, em dezembro do ano passado, e as orientações e metas da gestão Emanuel Pinheiro para a educação”, explicou Zileide dos Santos.

Temas

Entre as questões que estarão em pauta na Semana Pedagógica estão o combate à violência doméstica e familiar, educação financeira para além da matemática, a política educacional na ótica da educação inclusiva; procedimentos de biossegurança e uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), entre outros.

Mais especificamente para gestores e docentes, serão abordados temas ligados a linguagem e comunicação para crianças com Transtorno do Espectro Autista; a Matemática e a Alfabetização; o acesso e permanência na Educação de Jovens e Adultos (EJA); o fortalecimento da aprendizagem dos estudantes em período de alfabetização; gestão do tempo pedagógico e estratégias na aprendizagem dos estudantes; sala de Apoio à Aprendizagem e Desenvolvimento, entre outros.

A metodologia de trabalho da Semana Pedagógica foi estruturada em dois momentos: de 25 a 28/01 com palestras, mesa redonda e oficina organizados pela Secretaria Municipal de Educação e, de 31/01 a 04/02 as unidades educacionais estarão organizando espaços de discussão sobre estratégias pedagógicas que contribuam para a progressão qualitativa dos estudantes e o planejamento do ano letivo.

Serviço

Semana Pedagógica 2022

Programação Geral

25 a 28/01 – Palestras, mesa redonda e oficina (encontros formativos), online

Transmissão – Canal da Escola Cuiabana no YouTube

Organização: Secretaria Municipal de Educação

31/01 a 04/02 – Nas unidades educacionais – momentos de estudo e planejamento do Ano Letivo 2022

Organização: Equipes gestoras das unidades educacionais

04/02 – Aula Inaugural

Horário – 14h

Palestra – A arte do conviver e do aprender: o caminho do conhecimento

Palestrante – Eduardo Shinyashiki

Local – online com transmissão pelo Canal da Escola Cuiabana no YouTube